В школах Архангельской области стартовала итоговая аттестационная кампания

Напомним, впервые сочинение появилось в программе аттестации выпускников в конце 2014 года. Второй вариант творческой работы – изложение – могут выбрать школьники с ограниченными возможностями здоровья. Оценок за это испытание не выставляют, главным итогом творческих трудов станет «зачёт» или «незачёт».Правила проведения сочинения (изложения) аналогичны процедуре организации выпускных экзаменов: ребятам разрешено иметь при себе лишь чёрную гелевую ручку и паспорт. Любые гаджеты, в первую очередь смартфоны и планшетные компьютеры, запрещены. Конечно же, нельзя пользоваться шпаргалками. Впрочем, есть и отличие от ЕГЭ – разрешены орфографические словари.Организацию выпускного сочинения (изложения) в Архангельском государственном лицее им. М.В. Ломоносова проверил министр образования и науки Поморья Сергей Котлов. Дело в том, что в этом учебном заведении был открыт один из самых массовых пунктов проведения творческого испытания. Более 100 человек демонстрировали уровень владения русским языком и знание литературных произведений.До начала испытания глава ведомства пообщался с выпускниками, пожелав ребятам успеха на творческой работе.- В этом году шесть тысяч человек зарегистрировались на первое испытание итоговой аттестации. Сочинение и изложение ребята писали на базе 263 школ нашего региона, а также в Архангельском педагогическом колледже, поскольку среди тех, кто решил проверить свои знания русского языка и литературы были выпускники прошлых лет и студенты средних профессиональных образовательных организаций, - рассказал Сергей Котлов.Для подготовки к сочинению (изложению) ребятам за несколько месяцев сообщили направления будущих тем. Окончательная формулировка заданий стала известна лишь за 15 минут до начала работы.Для каждого школьника были распечатаны темы, которые в этом году выглядят следующим образом:- Когда измену можно простить?- Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?- Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?- Чем смелость отличается от безрассудства?- Бывает ли общественное мнение ошибочным?Основными критериями проверки станут аргументация и соответствие работ выпускников выбранной теме. Кроме того, будут учитываться грамотность написания и логика рассуждения.Результаты станут известны в течение ближайшей недели. Для пересдачи зарезервированы два дня: в феврале и мае 2018 года.