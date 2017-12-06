В школах Архангельской области стартовала итоговая аттестационная кампания
вчера 14:55
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6 декабря одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет писали сочинение или изложение. Успешно пройдя это испытание, ребята получают допуск к государственным экзаменам, которые традиционно состоятся в конце учебного года.
Напомним, впервые сочинение появилось в программе аттестации выпускников в конце 2014 года. Второй вариант творческой работы – изложение – могут выбрать школьники с ограниченными возможностями здоровья. Оценок за это испытание не выставляют, главным итогом творческих трудов станет «зачёт» или «незачёт».
Правила проведения сочинения (изложения) аналогичны процедуре организации выпускных экзаменов: ребятам разрешено иметь при себе лишь чёрную гелевую ручку и паспорт. Любые гаджеты, в первую очередь смартфоны и планшетные компьютеры, запрещены. Конечно же, нельзя пользоваться шпаргалками. Впрочем, есть и отличие от ЕГЭ – разрешены орфографические словари.
Организацию выпускного сочинения (изложения) в Архангельском государственном лицее им. М.В. Ломоносова проверил министр образования и науки Поморья Сергей Котлов. Дело в том, что в этом учебном заведении был открыт один из самых массовых пунктов проведения творческого испытания. Более 100 человек демонстрировали уровень владения русским языком и знание литературных произведений.
До начала испытания глава ведомства пообщался с выпускниками, пожелав ребятам успеха на творческой работе.
- В этом году шесть тысяч человек зарегистрировались на первое испытание итоговой аттестации. Сочинение и изложение ребята писали на базе 263 школ нашего региона, а также в Архангельском педагогическом колледже, поскольку среди тех, кто решил проверить свои знания русского языка и литературы были выпускники прошлых лет и студенты средних профессиональных образовательных организаций, - рассказал Сергей Котлов.
Для подготовки к сочинению (изложению) ребятам за несколько месяцев сообщили направления будущих тем. Окончательная формулировка заданий стала известна лишь за 15 минут до начала работы.
Для каждого школьника были распечатаны темы, которые в этом году выглядят следующим образом:
- Когда измену можно простить?
- Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?
- Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?
- Чем смелость отличается от безрассудства?
- Бывает ли общественное мнение ошибочным?
Основными критериями проверки станут аргументация и соответствие работ выпускников выбранной теме. Кроме того, будут учитываться грамотность написания и логика рассуждения.
Результаты станут известны в течение ближайшей недели. Для пересдачи зарезервированы два дня: в феврале и мае 2018 года.