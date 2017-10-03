В школах Поморья стартовал олимпийский интеллектуальный марафон

Открыла соревновательный марафон олимпиада по химии. Всего в программу школьного этапа входит более 20 дисциплин учебной программы. Свои знания и навыки демонстрируют ученики 5-11 классов, а представители 4-х классов соревнуются по русскому языку и математике.



В первом этапе олимпиады, который завершится 25 октября, может принять участие любой школьник.



Победителям предстоит побороться за звание лучших в рейтинге муниципального уровня. На этом этапе олимпиады участвуют ученики 7-11 классов. Ещё более требователен региональный финал – до этого тура Всероссийской олимпиады допускаются представители 9-11 классов.



За последние несколько лет число участников школьного этапа Всероссийской олимпиады в Поморье выросло на пять тысяч человек, почти достигнув отметки в 46 тысяч школьников. В прошлом году порядка 30 человек смогли пройти отборочные туры и выйти в главный финал турнира. Девять старшеклассников стали победителями и призёрами решающего этапа олимпиады.



Помочь умникам и умницам из Архангельской области выглядеть более конкурентоспособными на российском уровне призвана интеллектуальная школа «Созвездие». Она была открыта в августе 2017 года. Лучшие старшеклассники школ и гимназий Поморья – участники различных предметных олимпиад – будут проходить подготовку, повышая уровень и качество своих знаний.