В соцсетях обнаружен новый всплеск «групп смерти»

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05 июля, среда 16:35
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Недавнее принятие ряда поправок в УК РФ по ужесточению наказания за доведения до самоубийства не останавливает администраторов сообществ «ВКонтакте» создавать «сомнительные» паблики, которые появляться быстрее, чем их блокирует регулятор.
О статистике посещений подобных групп, количестве подписчиков и о причинах подростковой «тяги» к идеологии суицида рассказал «Известиям» директор Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова и доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт и психиатр Михаил Барышев.
По мнению экспертов, решением проблемы может стать комплексный подход, который будет включать в себя разъяснительную работу об ответственности за популяризацию суицидального контента, а также системы автоматизированного контроля и распознавания подобных материалов с возможностью моментальной чистки сети.
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15:39