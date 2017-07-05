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Общество | Главные новости

В соцсетях обнаружен новый всплеск «групп смерти»

сегодня 09:48
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Эксперты провели мониторинг соцсетей программным комплексом «Демон Лапласа» и выявили 500 сообществ, пропагандирующих суицид. В этих группах популяризируется тема самоубийства, описываются способы сведения счетов с жизнью.
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Недавнее принятие ряда поправок в УК РФ по ужесточению наказания за доведения до самоубийства не останавливает администраторов сообществ «ВКонтакте» создавать «сомнительные» паблики, которые появляться быстрее, чем их блокирует регулятор.

О статистике посещений подобных групп, количестве подписчиков и о причинах подростковой «тяги» к идеологии суицида рассказал «Известиям» директор Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова и доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт и психиатр Михаил Барышев. 

По мнению экспертов, решением проблемы может стать комплексный подход, который будет включать в себя разъяснительную работу об ответственности за популяризацию суицидального контента, а также системы автоматизированного контроля и распознавания подобных материалов с возможностью моментальной чистки сети.

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asdf
05.07.17
15:39
Если у ребенка в семье все хорошо, то хоть обложи его "синими китами", ему до них дела нет. На нормальных людей эта фигня никак не влияет. А те кто собрался вены вскрыть, и без инета это сделает.
 
+ 0 -
Fialka для Boater
05.07.17
15:25
Власть над более слабыми чувствовать и за счёт этого себя более значительными ощущать, самоутвержаться.
 
+ 0 -
Boater для Fialka
05.07.17
14:50
Да показывали по ящику одного такого жирдяя. Он чуть в штаны не наложил, когда его задерживали. Непонятны мотивы этих людей.
 
+ 0 -
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21.12.16 15:02
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