В соцсетях обнаружен новый всплеск «групп смерти»

Эксперты провели мониторинг соцсетей программным комплексом «Демон Лапласа» и выявили 500 сообществ, пропагандирующих суицид. В этих группах популяризируется тема самоубийства, описываются способы сведения счетов с жизнью.

Недавнее принятие ряда поправок в УК РФ по ужесточению наказания за доведения до самоубийства не останавливает администраторов сообществ «ВКонтакте» создавать «сомнительные» паблики, которые появляться быстрее, чем их блокирует регулятор.

О статистике посещений подобных групп, количестве подписчиков и о причинах подростковой «тяги» к идеологии суицида рассказал «Известиям» директор Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова и доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт и психиатр Михаил Барышев.

По мнению экспертов, решением проблемы может стать комплексный подход, который будет включать в себя разъяснительную работу об ответственности за популяризацию суицидального контента, а также системы автоматизированного контроля и распознавания подобных материалов с возможностью моментальной чистки сети.