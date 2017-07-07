В вилегодском селе откроется детский спортивный парк за 15 милллионов рублей

На площади более 5 000 кв.м. удалось построить целый комплекс, в который вошли детский игровой и автогородок, площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол со специальным покрытием, а также площадка для параворкаута.

Инициатором возведения парка в селе Ильинско-Подомское выступил петербургский благотворительный фонд имени Захаровых «Истоки». Проект был одобрен губернатором Игорем Орловым и взят на сопровождение Корпорацией развития Архангельской области.



Строительство шло в два этапа: первый – детский игровой и автогородок были сданы в эксплуатацию год назад, спортплощадки возводились в течение 2016–2017 годов.

Общий объём инвестиций составил около 15 млн рублей. Помимо средств фонда «Истоки», были привлечены деньги из областного и муниципального бюджетов.

Торжественное открытие нового объекта состоится 29 июля в рамках празднования дня рождения села.



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