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Архангельск: Общество

     

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Вагоны пригородных архангельских поездов не приспособлены для проезда инвалидов

Члены Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области направили открытое письмо губернатору региона и президенту ОАО «РЖД», в котором подняли проблему перевозок инвалидов в пригородных железнодорожных поездах.

Пригородные поезда формируются из вагонов с сидячими местами «самолетного типа», в которых невозможен проезд людей с инвалидностью на колясках или с использованием носилок.

Для жителей населенных пунктов Архангельской области - Кизема, Лойга, Илеза, Урдома, Сойга, Кивер, Виледь, Низовка, Сольвычегодск и др. железнодорожный транспорт – единственный и безальтернативный. Без него жители указанных поселений не могут попасть в п. Октябрьский или в г. Котлас для получения медицинской помощи.

«В связи с тем, что вагоны пригородных поездов не соответствуют в настоящее время тем требованиям доступности, которые установлены российским законодательством, - пишут авторы письма, - необходимо обеспечить меры разумного приспособления таких транспортных средств с учетом потребностей маломобильных граждан, в том числе граждан, использующих кресла-коляски. Принятие таких мер необходимо и, по нашему мнению, возможно».

Общественники предлагают путем разбора части сидячих мест создать специально выделенные места для пассажиров на креслах-колясках. 

  
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дата: 24.04.17 | 12:31
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