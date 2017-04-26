Активисты регионального отделения ОНФ обнаружили в 100 км от областного центра, недалеко от села Холмогоры в лесной зоне действующий незаконный полигон твердых коммунальных отходов размером около 2 га.

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» выяснили, что разрешительной документации для складирования отходов в указанном месте нет, но гигантская свалка существует уже давно.



«В лес свозится строительный и бытовой мусор не только из села Холмогоры, которое расположено в нескольких километрах. Все близлежащие поселения и деревни также пользуются этим полигоном, – отметил эксперт ОНФ в Архангельской области Руслан Лятифов. – Не доезжая до полигона, мы зафиксировали еще одну свалку, она пока небольшая, но будет расти, если сейчас не принять меры. Мы нанесли эти места на интерактивную карту, власть должна до наступления пожароопасного сезона принять меры по ликвидации мусора».



С начала работы геоинформационного ресурса ОНФ kartasvalok.ru, где любой пользователь может нанести незаконный полигон или стихийную свалку, на карте Архангельской области отмечено 26 свалок. Тревогу активистов Общероссийского народного фронта вызывают свалки, которые отмечены на интерактивной карте в пределах Архангельска и до сих пор не убраны. В Северном округе на улице Химиков остановка общественного транспорта продолжает пополняться отходами. Такая же картина наблюдается в жилом районе по улице Титова, 2, количество строительного мусора увеличивается и на улице Зеленая рядом с панельными домами.



По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкиной, власти не торопятся принимать меры, и Поморье на карте свалок остается в красной зоне, тогда как другие регионы приступили к уборке свалок и полигонов. «Свалки настолько огромны, что собственными силами людям их не убрать, нужна техника», – подчеркнула Тюкина.



Активисты регионального отделения ОНФ призывают жителей Архангельской области направлять информацию о незаконных свалках на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка». Региональное отделение Народного фронта будет добиваться ликвидации несанкционированных свалок.

