наверх
Новости Архангельска
26 апреля, среда 11:14
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
24.04.17
Проект «Свадьба в подарок» набирает обороты в Архангельске
143
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
132
24.04.17
«Аквилон Инвест» завершил возведение зданий 2-й и 3-й очереди ЖК «Омега Хаус»
110
24.04.17
В новодвинской гимназии учится «супер класс»
100
24.04.17
«Аквилон Инвест» представил свои жилые комплексы на выставке «Жилищный проект»
97
25.04.17
33 минтаевых несчастья
90
25.04.17
Филиал кадастровой палаты принял участие в выставке «Жилищный проект»
80
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Вблизи села Холмогоры обнаружен несанкционированный полигон отходов

Активисты регионального отделения ОНФ обнаружили в 100 км от областного центра, недалеко от села Холмогоры в лесной зоне действующий незаконный полигон твердых коммунальных отходов размером около 2 га.
Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» выяснили, что разрешительной документации для складирования отходов в указанном месте нет, но гигантская свалка существует уже давно.

«В лес свозится строительный и бытовой мусор не только из села Холмогоры, которое расположено в нескольких километрах. Все близлежащие поселения и деревни также пользуются этим полигоном, – отметил эксперт ОНФ в Архангельской области Руслан Лятифов. – Не доезжая до полигона, мы зафиксировали еще одну свалку, она пока небольшая, но будет расти, если сейчас не принять меры. Мы нанесли эти места на интерактивную карту, власть должна до наступления пожароопасного сезона принять меры по ликвидации мусора».

С начала работы геоинформационного ресурса ОНФ kartasvalok.ru, где любой пользователь может нанести незаконный полигон или стихийную свалку, на карте Архангельской области отмечено 26 свалок. Тревогу активистов Общероссийского народного фронта вызывают свалки, которые отмечены на интерактивной карте в пределах Архангельска и до сих пор не убраны. В Северном округе на улице Химиков остановка общественного транспорта продолжает пополняться отходами. Такая же картина наблюдается в жилом районе по улице Титова, 2, количество строительного мусора увеличивается и на улице Зеленая рядом с панельными домами.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкиной, власти не торопятся принимать меры, и Поморье на карте свалок остается в красной зоне, тогда как другие регионы приступили к уборке свалок и полигонов. «Свалки настолько огромны, что собственными силами людям их не убрать, нужна техника», – подчеркнула Тюкина.

Активисты регионального отделения ОНФ призывают жителей Архангельской области направлять информацию о незаконных свалках на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка». Региональное отделение Народного фронта будет добиваться ликвидации несанкционированных свалок.
  
версия для печати
  
просмотров: 125
дата: 26.04.17 | 09:42
комментариев: 1
0 2
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
Не активисты обнаружили, а местные жители. И заниматься этой хренью должна власть (полиция, депутаты, всякие рос@@надзоры), но зачем это власти? Ведь ответственности у власти нет никакой, поэтому можно не делать ВООБЩЕ НИЧЕГО
26.04.17
09:47
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080