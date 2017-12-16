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Общество | Главные новости

Вековой юбилей агентства ЗАГС отметили в Архангельской области

сегодня 15:52
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Сто лет назад, в декабре 1917 года, после Октябрьской революции, все регистрации актов гражданского состояния перешли от церкви к государству, а с 18 декабря 1917 года началась история органов ЗАГС России.
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Фото: wallbox.ru
О самых значимых моментах из прошлого и настоящего органов ЗАГС говорилось на праздничном мероприятии, участие в котором приняли сотрудники службы, ветераны организации, многочисленные почетные гости.
 
Открыла мероприятие руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева. Обращаясь с приветственным словом к гостям праздника, она поблагодарила работников органов ЗАГС области и отметила, что ежегодно в учреждения ЗАГС региона обращаются более 100 тысяч граждан, регистрируется свыше 40 тысяч актов гражданского состояния, проводится более двух тысяч социально значимых мероприятий по укреплению престижа семьи в обществе, сохранению семейных ценностей и традиций. За этими цифрами стоит результат большого труда сотрудников, которые всегда рядом с людьми, на страже их законных прав и интересов.
 
Кроме многочисленных поздравлений и теплых пожеланий, лучшим работникам органов записи актов гражданского состояния региона были вручены Почетные грамоты, дипломы и памятные знаки.
 
 
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