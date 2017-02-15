Архангельск: Общество

фото, видео с места события Вельские приставы вернули матери трехлетного ребенка, похищенного отцом По решению суда после развода родителей их малолетний сын остался жить с матерью, однако несогласный с таким решением отец забрал ребёнка к себе. С момента возбуждения исполнительного производства в отделе судебных приставов по Вельскому и Шенкурскому районам возникла проблема с вручением исполнительных документов должнику. Добровольно он не хотел получать какие-либо документы. Поэтому постановление о возбуждении исполнительного производства, о взыскании исполнительского сбора, требование об исполнении решения суда вручались ему в присутствии понятых. А вот от вызовов на прием к судебному приставу мужчина никогда не отказывался, всегда являлся один, поясняя неисполнение судебного решения своим несогласием с ним.



Неоднократные выезды пристава в адрес должник результата не давали: либо отсутствовал ребенок, либо дом был закрыт. Особые трудности в исполнении решения суда состояли в том, что мама со старшим ребёнком проживает в соседнем районе, и лично присутствовать при частых выездах и проверках не имела возможности.



Взаимные обиды и обвинения бывших супругов в адрес друг друга не способствовали разрешению ситуации. На основании заявлений родителей состоялась комиссия по делам несовершеннолетних при участии отдела опеки и попечительства администрации МО «Вельский муниципальный район» и Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка. Однако исполнить решение суда должник категорически отказался. А малолетний ребёнок при этом 3 месяца не видел маму...



На днях мужчина при составлении сотрудниками полиции в отношении него протокола за неисполнение судебного решения об определении места жительства ребёнка повёл себя неадекватно, отказавшись выполнить законные распоряжения полицейских. В результате, он был задержан, доставлен в районный суд и привлечён к административной ответственности с назначением наказания в виде административного ареста.



В это время поступило сообщение от матери о месте нахождения ребенка у временно присматривающей за ним женщины. Незамедлительно по указанному адресу был организован выезд судебного пристава-исполнителя совместно с начальником отдела органа опеки и попечительства и инспектором комиссии по делам несовершеннолетних. Женщина, ознакомившись с решением суда, никаких препятствий в передаче ребёнка матери чинить не стала.



А отец, отсидев по решению суда трое суток за административное правонарушение, теперь ежедневно общается с сыном по телефону. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: ssp просмотров: 95

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