На прошедшей неделе Верховый Суд Российской Федерации удовлетворил требования прокуратуры Архангельской области о признании незаконным решения городской Думы 12-летней давности, предусматривающего возможность оплаты проезда лиц, работающих в муниципальных организациях, финансируемых из городского бюджета, к месту использования отпуска, расположенному вне пределов территории России.

К слову, при расмотрении данного дела в первой инстанции Архангельский областной суд не поддержал позицию прокуратуры.

Основанием для обращения надзорного ведомства в суд послужило то, что муниципальной властью при неисполнении в полной мере обязанностей по обеспечению жизнедеятельности населения и отсутствии достаточных денежных средств для решения местных вопросов, установлена дополнительная расходная статья.

По словам представителей прокуратуры, затраты на оплату проезда за границу не согласуются с принципами самостоятельности и сбалансированности местного бюджета, поскольку возможность несения таких расходов зависит от уровня его наполнения собственными доходами.



Добавим, что аналогичное решение было принято под нажимом прокуратуры региональными депутатами в прошлом году. Нормы, гарантирующие чиновникам Архангельской области оплату проезда к месту отдыха и обратно вне зависимости от государства, были исключены из областного закона.