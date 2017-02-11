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Архангельск: Общество

     

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Верховный суд закрыл вопрос с оплатой отдыха за границей архангельским бюджетникам

Высший судебный орган отменил нормы, предусматривающие возможность оплаты проезда к месту отдыха за границей лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города. На этом настаивала прокуратура, оспаривающая депутатские инициативы.

На прошедшей неделе Верховый Суд Российской Федерации удовлетворил требования прокуратуры Архангельской области о признании незаконным решения городской Думы 12-летней давности, предусматривающего возможность оплаты проезда лиц, работающих в муниципальных организациях, финансируемых из городского бюджета, к месту использования отпуска, расположенному вне пределов территории России.

К слову, при расмотрении данного дела в первой инстанции Архангельский областной суд не поддержал позицию прокуратуры. 

Основанием для обращения надзорного ведомства в суд послужило то, что муниципальной властью при неисполнении в полной мере обязанностей по обеспечению жизнедеятельности населения и отсутствии достаточных денежных средств для решения местных вопросов, установлена дополнительная расходная статья.

По словам представителей прокуратуры, затраты на оплату проезда за границу не согласуются с принципами самостоятельности и сбалансированности местного бюджета, поскольку возможность несения таких расходов зависит от уровня его наполнения собственными доходами.

Добавим, что аналогичное решение было принято под нажимом прокуратуры региональными депутатами в прошлом году. Нормы, гарантирующие чиновникам Архангельской области оплату проезда к месту отдыха и обратно вне зависимости от государства, были исключены из областного закона.


  
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просмотров: 155
дата: 11.02.17 | 00:35
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