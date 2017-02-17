В столице Поморья продолжается масштабная подготовка к предстоящему международному Арктическому форуму, который пройдет 29-30 марта. Большинство строящихся объектов готовы на 80 процентов.

Продолжаются отделочные работы в общежитии для журналистов, а также строительство пресс-центра. Здесь будут предусмотрены буфет, рабочие зоны и площадки для прямых включений. На международное событие уже аккредитовалось более 200 СМИ.

Ударными темпами идет строительство выставочного центра. Каркас закрывают толстыми сэндвич-панелями. Строители обещают, что холодно внутри не будет.

Почти завершены ремонты во всех аудиториях, где пройдут пленарные заседания. Установили кондиционеры, со дня на день привезут мебель, жалюзи и технику. Отметим, большинство возводимых объектов планируют сдать уже 1 марта.

В дни проведения форума стадион «Буревестник» превратится в «вертолетодром». Здесь будут приземляться вертолеты высокопоставленных гостей. Напомним, форум в Архангельске уже намерены посетить президент России Владимир Путин, а также главы Финляндии и Исландии.

Накануне в аэропорту «Талаги» очевидцы наблюдали вертолет К-52 «Аллигатор». Эту же боевую машину заметили низко пролетающей над городом жители Майской Горки.

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