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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

На время арктик-форума архангельский стадион превратится в аэродром для вип-персон

В столице Поморья продолжается масштабная подготовка к предстоящему международному Арктическому форуму, который пройдет 29-30 марта. Большинство строящихся объектов готовы на 80 процентов.

Продолжаются отделочные работы в общежитии для журналистов, а также строительство пресс-центра. Здесь будут предусмотрены буфет, рабочие зоны и площадки для прямых включений. На международное событие уже аккредитовалось более 200 СМИ.

Ударными темпами идет строительство выставочного центра. Каркас закрывают толстыми сэндвич-панелями. Строители обещают, что холодно внутри не будет.

Почти завершены ремонты во всех аудиториях, где пройдут пленарные заседания. Установили кондиционеры, со дня на день привезут мебель, жалюзи и технику. Отметим, большинство возводимых объектов планируют сдать уже 1 марта.

В дни проведения форума стадион «Буревестник» превратится в «вертолетодром». Здесь будут приземляться вертолеты высокопоставленных гостей. Напомним, форум в Архангельске уже намерены посетить президент России Владимир Путин, а также главы Финляндии и Исландии.

Накануне в аэропорту «Талаги» очевидцы наблюдали вертолет К-52 «Аллигатор». Эту же боевую машину заметили низко пролетающей над городом жители Майской Горки.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"


 

  
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просмотров: 306
дата: 17.02.17 | 10:07
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