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Архангельск: Общество

     

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Ветеранам Великой Отечественной войны напомнили об их пенсионных правах

В Архангельской области проживают 777 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 140 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 253 несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, тюрем и гетто.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на получение двух пенсий: им устанавливается пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости.

Средний размер пенсии участников и инвалидов Великой Отечественной войны 42 366 руб., вдов военнослужащих, погибших в период войны - 34 095 руб., средний размер пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» составляет сегодня 31 804 руб.

Ветеранам и инвалидам ВОВ осуществляется также ежемесячная денежная выплата при сохранении полного набора социальных услуг в размере:

- инвалидам ВОВ и участникам ВОВ, ставшим инвалидами – 5054,11 руб.

- участникам ВОВ – 3790,57 руб.

- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, – 1 517,20 руб.

- лицам, работавшим в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, на  строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств – 1 517,20 руб.

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 2 780,74 руб.

- членам семей умерших инвалидов ВОВ –1517,20 руб.

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – 5 054,11   руб.

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны – 3790,57 руб.

Данные выплаты, как и размер набора социальных услуг, ежегодно индексируются.

Кроме того, для ветеранов установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение:

- инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, – в размере 1000 рублей;

- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, – в размере 500 рублей;

- вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов ВОВ – в размере 500 рублей;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – в размере 500 рублей;

- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 500 рублей.

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автор: pfr
просмотров: 74
дата: 05.05.17 | 10:57
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