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Общество | Главные новости

Виктор Павленко: Пора объединяться

вчера 15:11
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Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко в составе делегации Совета Федерации принял участие в VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», прошедшем в Санкт-Петербурге.
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Являясь членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Совета по Арктике и Антарктике при СФ Виктор Павленко активно участвует в работе по совершенствованию нормативно-правовой базы развития Арктических территорий России. Сенатор поделился своими впечатлениями о форуме и его итогах.

- В работе форума приняло участие свыше 1,5 тыс. человек: ученых, экспертов, специалистов в разных сферах, представителей власти, общественных объединений, бизнеса. Два пленарных заседания открывали спецпредставитель Президента России по Арктике и Антарктике Артур Чилингаров и вице-премьер Правительства Дмитрий Рагозин. Состоялось 30 секционных заседаний, посвященных самым разнообразным темам. Форум еще раз подтвердил, что интерес к Арктике неуклонно возрастает, а развитие Арктической зоны РФ является государственной задачей стратегического масштаба.  Разработанный в Совете Федерации проект федерального закона «Об Арктической зоне РФ» проходит согласование в Правительстве. Он станет правовой основой  для реализации госпрограммы развития Арктики.  Работа по всем направлениям идет большая. Однако пока место Архангельска и в целом – Архангельской области четко не определено: недостаточно задействован потенциал САФУ, неясны перспективы «Белкомура» и строительства глубоководного порта. В тоже время было объявлено о том, что получат поддержку три больших проекта в Ненецком округе, включая новый порт в Индиге. Поэтому сейчас главное – консолидация совместных усилий, вне зависимости от личных симпатий, обид, должностей, политической принадлежности, для того, чтобы Архангельская область заняла свое достойное место, став опорным регионом России в Арктике. Другого шанса для серьезного прорыва в социально-экономическом развитии нашего региона может и не быть!
Автор: Pavlenkosenator
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