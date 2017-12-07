Виктор Павленко: Пора объединяться

Являясь членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Совета по Арктике и Антарктике при СФ Виктор Павленко активно участвует в работе по совершенствованию нормативно-правовой базы развития Арктических территорий России. Сенатор поделился своими впечатлениями о форуме и его итогах.

- В работе форума приняло участие свыше 1,5 тыс. человек: ученых, экспертов, специалистов в разных сферах, представителей власти, общественных объединений, бизнеса. Два пленарных заседания открывали спецпредставитель Президента России по Арктике и Антарктике Артур Чилингаров и вице-премьер Правительства Дмитрий Рагозин. Состоялось 30 секционных заседаний, посвященных самым разнообразным темам. Форум еще раз подтвердил, что интерес к Арктике неуклонно возрастает, а развитие Арктической зоны РФ является государственной задачей стратегического масштаба. Разработанный в Совете Федерации проект федерального закона «Об Арктической зоне РФ» проходит согласование в Правительстве. Он станет правовой основой для реализации госпрограммы развития Арктики. Работа по всем направлениям идет большая. Однако пока место Архангельска и в целом – Архангельской области четко не определено: недостаточно задействован потенциал САФУ, неясны перспективы «Белкомура» и строительства глубоководного порта. В тоже время было объявлено о том, что получат поддержку три больших проекта в Ненецком округе, включая новый порт в Индиге. Поэтому сейчас главное – консолидация совместных усилий, вне зависимости от личных симпатий, обид, должностей, политической принадлежности, для того, чтобы Архангельская область заняла свое достойное место, став опорным регионом России в Арктике. Другого шанса для серьезного прорыва в социально-экономическом развитии нашего региона может и не быть!