Виктор Павленко поздравляет жителей Поморья с Днем Конституции

- Принятая на референдуме 24 года назад, Конституция РФ заложила основы построения в России правового государства, придала импульс развитию демократии, упрочению гражданского мира и согласия в обществе.Строго следуя заложенным в Основном законе принципам, опираясь на всенародную поддержку, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину удалось превратить нашу страну в сильное и самодостаточное государство.Это праздник всех без исключения россиян, ведь, по сути, Конституцию можно назвать нашим общим договором, по которому все мы живем и работаем. Важно понимать, что гарантированные Конституцией права неотделимы от обязанностей. Поэтому каждый из нас, граждан России, не вправе забывать о своём долге - перед государством, семьёй, самим собой.Уверен, что и впредь наша Россия будет столь же твердо и уверенно следовать избранным курсом. И как отметил Президент России Владимир Путин: «Мы готовы принять любой вызов времени и победить».От всей души желаю всем жителям Поморья мира, счастья, добра и благополучия!