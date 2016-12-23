Архангельск: Общество

фото, видео с места события Северодвинские кораблестроители удостоились Почетной грамоты Совета Федерации Коллектив «Северного машиностроительного предприятия» награжден за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса России.



«Корабелы Северодвинска с честью выполняют поставленные перед ними Президентом Владимиром Путиным задачи по созданию нового морского компонента стратегических ядерных сил, являющихся основой безопасности и независимости России, - сказал сенатор Виктор Павленко. – Накануне «Севмаш» отметил 77-ю годовщину основания, и я хочу выразить искреннюю признательность и благодарность ветеранам предприятия, своим трудом, внесшим огромный вклад в обороноспособность страны. Уверен, что коллектив Северного машиностроительного предприятия продолжает славные традиции и обеспечит сдачу всех кораблей в срок. Так было, так есть, и так будет всегда!».



Награждение состоялось во время торжественной



Серия атомных подводных крейсеров 4-го поколения проекта 955/955А, призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Первые три лодки этого типа построены по проекту 955 и входят в боевой состав ВМФ: «Юрий Долгорукий» несет службу на Северном флоте, «Александр Невский» и «Владимир Мономах» - на Тихоокеанском флоте.



Головная лодка усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» - «Князь Владимир» была заложена на «Севмаше» 30 июля 2012 года в присутствии Президента России Владимира Путина. Его вывод из цеха намечен на 2017 год. На различных этапах постройки, на стапелях находятся еще 3 ракетоносца: «Князь Олег» (заложен 27 июля 2014 года), «Генералиссимус Суворов» (заложен 26 декабря 2014 года) и «Император Александр III» (заложен 18 декабря 2015 года).



«2016 год прошел под знаком мобилизации всех трудовых ресурсов и выполнения задач по всему спектру работ предприятия. 2017 год обещает быть еще более насыщенным в этом плане. «Севмаш», набрав хороший темп в строительстве современных атомных подводных лодок, готов к выполнению задач по обновлению Военно-морского флота», - отметил генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.



При строительстве серии АПКРСН проекта «Борей-А» учтены все технические требования, предъявляемые командованием ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-гопоколения.



По данным открытых источников водоизмещение корабля составляет: надводное/подводное – 17750/24000 тонн; длина – 170 м, ширина – 13,5 м, осадка – 9-10 м; одновальная паротурбинная АЭУ мощностью 40-50 тыс. л.с.; скорость хода: надводная/подводная – 15/29 узлов; глубина погружения до 450 м; автономность – 90-100 суток; экипаж 107 человек (в т. ч. 55 офицеров). Вооружение: 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава», 8 торпедных аппаратов калибра 533 мм с боезапасом до 40 единиц. Грамоту, подписанную председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, гендиректору «Севмаша» Михаилу Будниченко вручил сенатор от Архангельской области Виктор Павленко.«Корабелы Северодвинска с честью выполняют поставленные перед ними Президентом Владимиром Путиным задачи по созданию нового морского компонента стратегических ядерных сил, являющихся основой безопасности и независимости России, - сказал сенатор Виктор Павленко. – Накануне «Севмаш» отметил 77-ю годовщину основания, и я хочу выразить искреннюю признательность и благодарность ветеранам предприятия, своим трудом, внесшим огромный вклад в обороноспособность страны. Уверен, что коллектив Северного машиностроительного предприятия продолжает славные традиции и обеспечит сдачу всех кораблей в срок. Так было, так есть, и так будет всегда!».Награждение состоялось во время торжественной церемонии закладки атомного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский» - 8-го корабля проекта 955/955А «Борей»/«Борей-А». В ней приняли участие зам главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, первый вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Леонид Стругов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, депутаты Государственной Думы Елена Вторыгина и Дмитрий Юрков, мэр Северодвинска Михаил Гмырин.Серия атомных подводных крейсеров 4-го поколения проекта 955/955А, призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Первые три лодки этого типа построены по проекту 955 и входят в боевой состав ВМФ: «Юрий Долгорукий» несет службу на Северном флоте, «Александр Невский» и «Владимир Мономах» - на Тихоокеанском флоте.Головная лодка усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» - «Князь Владимир» была заложена на «Севмаше» 30 июля 2012 года в присутствии Президента России Владимира Путина. Его вывод из цеха намечен на 2017 год. На различных этапах постройки, на стапелях находятся еще 3 ракетоносца: «Князь Олег» (заложен 27 июля 2014 года), «Генералиссимус Суворов» (заложен 26 декабря 2014 года) и «Император Александр III» (заложен 18 декабря 2015 года).«2016 год прошел под знаком мобилизации всех трудовых ресурсов и выполнения задач по всему спектру работ предприятия. 2017 год обещает быть еще более насыщенным в этом плане. «Севмаш», набрав хороший темп в строительстве современных атомных подводных лодок, готов к выполнению задач по обновлению Военно-морского флота», - отметил генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.При строительстве серии АПКРСН проекта «Борей-А» учтены все технические требования, предъявляемые командованием ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-гопоколения.По данным открытых источников водоизмещение корабля составляет: надводное/подводное – 17750/24000 тонн; длина – 170 м, ширина – 13,5 м, осадка – 9-10 м; одновальная паротурбинная АЭУ мощностью 40-50 тыс. л.с.; скорость хода: надводная/подводная – 15/29 узлов; глубина погружения до 450 м; автономность – 90-100 суток; экипаж 107 человек (в т. ч. 55 офицеров). Вооружение: 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава», 8 торпедных аппаратов калибра 533 мм с боезапасом до 40 единиц. версия для печати просмотров: 206

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