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Общество | Главные новости

Виновница ДТП из Котласа выплатила компенсацию ради отдыха в жарких странах

сегодня 11:54
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Жительница Поморья хотела отправиться на отдых в Турцию. Но перед этим ей пришлось заплатить долг в размере 77 тысяч рублей.
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Фото: ru.depositphotos.com
Судебные приставы выяснили, что должница пенсионерка. Было решено удерживать у женщины средства из её пенсии. Кроме того, женщину ограничили в праве выезда за границу. Пенсионерка ежемесячно платила по 10 тысяч рублей. К концу лета остаток задолженности вместе с исполнительским сбором составлял более 30 тысяч рублей.
 
Полностью возместить нанесённый в результате ДТП ущерб должницу заставило желание продлить лето. Приобретя путёвку в Турцию, женщина поспешила полностью рассчитаться с долгами. Таким образом, взыскатель получил причитающиеся ему деньги, а котлашанка – возможность отдохнуть за границей.
Автор: ssp
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