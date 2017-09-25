Виновница ДТП из Котласа выплатила компенсацию ради отдыха в жарких странах

Жительница Поморья хотела отправиться на отдых в Турцию. Но перед этим ей пришлось заплатить долг в размере 77 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что должница пенсионерка. Было решено удерживать у женщины средства из её пенсии. Кроме того, женщину ограничили в праве выезда за границу. Пенсионерка ежемесячно платила по 10 тысяч рублей. К концу лета остаток задолженности вместе с исполнительским сбором составлял более 30 тысяч рублей.Полностью возместить нанесённый в результате ДТП ущерб должницу заставило желание продлить лето. Приобретя путёвку в Турцию, женщина поспешила полностью рассчитаться с долгами. Таким образом, взыскатель получил причитающиеся ему деньги, а котлашанка – возможность отдохнуть за границей.