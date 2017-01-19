Утром 13 января родственники похороненных на островном кладбище Архангельска военных лётчиков обнаружили, что у нескольких могил вырваны лопасти винтов, которые служили памятниками.

Работники кладбища уверены: вандалов было несколько и работали они организованно. Оскверненные памятники находятся в разных частях кегостровского некрополя, некоторые далеко от дороги.



Всего похищено около 18 винтов. Брали только сами лопасти, а таблички и фотографии выкидывали. Вандализм такого масштаба на Кегостровском кладбище случился впервые.

Винты изготовлены из дюрали - сплава на основе алюминия. Скорее всего, вандалы распилят их на мелкие части и сдадут как металлолом. Цена этого металла в архангельских пунктах приёма колеблется в пределах 60 рублей за килограмм.



В настоящее время по фактам осквернения могил летчиков проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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