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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Винты с могил летчиков на кладбище Кегострова могут попасть в пункты приема металла

Утром 13 января родственники похороненных на островном кладбище Архангельска военных лётчиков обнаружили, что у нескольких могил вырваны лопасти винтов, которые служили памятниками.

Работники кладбища уверены: вандалов было несколько и работали они организованно. Оскверненные памятники находятся в разных частях кегостровского некрополя, некоторые далеко от дороги.

Всего похищено около 18 винтов. Брали только сами лопасти, а таблички и фотографии выкидывали. Вандализм такого масштаба на Кегостровском кладбище случился впервые.

Винты изготовлены из дюрали - сплава на основе алюминия. Скорее всего, вандалы распилят их на мелкие части и сдадут как металлолом. Цена этого металла в архангельских пунктах приёма колеблется в пределах 60 рублей за килограмм. 

В настоящее время по фактам осквернения могил летчиков проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

  
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просмотров: 723
дата: 19.01.17 | 17:15
комментариев: 5
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Комментарии пользователей
Коля Т. (2)
Вообще этот дурдом,т.е. приёмку металла от населения,давно пора прекратить.
19.01.17
18:30
+
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kemastreet (1)
Так основные вандалы- организаторы приёмных пунктов,где не спрашивая документов принимают всё,хоть латунную табличку,,Прокурор Рабинович".
19.01.17
17:28
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