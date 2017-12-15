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Общество | Главные новости

Владимир Крупчак оказал финансовую помощь в издании книги посвященной 85-летию СГМУ

сегодня 13:16
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Выпускник стоматологического факультета Архангельского государственного медицинского института 1980 года Владимир Крупчак, оказал финансовую помощь в издании книги «Достояние Севера: АГМИ – АГМА – СГМУ», посвященной 85-летию вуза.
 
 
 
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В настоящее время Владимир Крупчак является советником по инвестиционной деятельности Pulp Mill Holding. В книге содержится исторический обзор создания факультетов, кафедр вуза; представлен материал о сотрудничестве с лечебно-профилактическими учреждениями.

Большое внимание уделено выдающимся деятелям медицины, которые в разные годы были выпускниками и преподавателями АГМИ-АГМА-СГМУ, воспитали целые поколения врачей и стали основоположниками многих направлений отечественной медицины.
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Владимир Крупчак оказал финансовую помощь в издании книги посвященной 85-летию СГМУ
Владимир Крупчак оказал финансовую помощь в издании книги посвященной 85-летию СГМУ
Выпускник стоматологического факультета Архангельского государственного медицинского института 1980 года Владимир Крупчак, оказал финансовую помощь в издании книги «Достояние Севера: АГМИ – АГМА – СГМУ», посвященной 85-летию вуза.
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