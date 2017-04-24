наверх
Новости Архангельска
24 апреля, понедельник 10:34
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
68
20.04.17
На карте новостроек Архангельска и Северодвинска появилось три новых жилых объекта
58
22.04.17
Ветеранов боевых действий МВД и Росгвардии увековечили на почтовой марке
57
22.04.17
«Архэнерго» заменит масляные выключатели на вакуумные на подстанциях Поморья
47
22.04.17
На ЖК «Шоколад» в Северодвинске завершается кирпичная кладка стен 2-го этажа
45
22.04.17
Имена обладателей главного приза конкурса «Кисточка» назовут сегодня в Архангельске
44
21.04.17
Молодые специалисты МРСК Северо-Запада участвуют в Международном форуме энергетиков
37
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Владимир Мединский рассматривает возможность своего визита в Архангельск

Заместитель председателя правительства Екатерина Прокопьева пригласила Владимира Мединского принять участие в открытии уникальной выставки «Война и мифы», которая развернётся в новом выставочном павильоне САФУ.
Напомним, Владимир Мединский является председателем Российского военно-исторического общества.

Архангельскую область на совещании представляли заместитель председателя правительства региона Екатерина Прокопьева и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалёв.
 
Сергей Ковалёв рассказал, что на сегодняшний день архангельское региональное отделение РВИО насчитывает 85 индивидуальных членов, подписаны соглашения о взаимодействии с десятью организациями.
 
В числе ярких проектов регионального отделения – совместное с Архангельским краеведческим музеем «Историческое кафе», межрегиональный проект «Дети рисуют мир», участие юных северян в исторических сменах детских лагерей «Артек» и «Бородино».
 
Несомненно, самым значимым событием прошлого года стали торжества, посвящённые 75-летнему юбилею прихода первого союзного конвоя в Архангельске. Екатерина Прокопьева выразила слова благодарности за помощь и поддержку, оказанную Центральным Советом РВИО при проведении комплекса юбилейных мероприятий.
 
Знаменательным событием этого года, отметила Екатерина Прокопьева, станет юбилей Соловецкой школы юнг. Сейчас правительство области совместно с региональным отделением РВИО ведет интенсивную подготовку к этому мероприятию.
 
Кроме того, будет открыта уникальная выставка «Война и мифы». Она будет носить интерактивный характер: с помощью современных мультимедийных технологий посетители смогут самостоятельно ознакомиться с фактами и документами времен Великой Отечественной войны. 
 
Владимир Мединский не исключил возможность принять личное участие в открытии выставки. Более того, в рамках торжественной церемонии может пройти презентация новой книги о военной истории России. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: dvinalander
просмотров: 34
дата: 24.04.17 | 10:23
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080