Заместитель председателя правительства Екатерина Прокопьева пригласила Владимира Мединского принять участие в открытии уникальной выставки «Война и мифы», которая развернётся в новом выставочном павильоне САФУ.

Напомним, Владимир Мединский является председателем Российского военно-исторического общества.



Архангельскую область на совещании представляли заместитель председателя правительства региона Екатерина Прокопьева и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалёв.



Сергей Ковалёв рассказал, что на сегодняшний день архангельское региональное отделение РВИО насчитывает 85 индивидуальных членов, подписаны соглашения о взаимодействии с десятью организациями.



В числе ярких проектов регионального отделения – совместное с Архангельским краеведческим музеем «Историческое кафе», межрегиональный проект «Дети рисуют мир», участие юных северян в исторических сменах детских лагерей «Артек» и «Бородино».



Несомненно, самым значимым событием прошлого года стали торжества, посвящённые 75-летнему юбилею прихода первого союзного конвоя в Архангельске. Екатерина Прокопьева выразила слова благодарности за помощь и поддержку, оказанную Центральным Советом РВИО при проведении комплекса юбилейных мероприятий.



Знаменательным событием этого года, отметила Екатерина Прокопьева, станет юбилей Соловецкой школы юнг. Сейчас правительство области совместно с региональным отделением РВИО ведет интенсивную подготовку к этому мероприятию.

Кроме того, будет открыта уникальная выставка «Война и мифы». Она будет носить интерактивный характер: с помощью современных мультимедийных технологий посетители смогут самостоятельно ознакомиться с фактами и документами времен Великой Отечественной войны.



Владимир Мединский не исключил возможность принять личное участие в открытии выставки. Более того, в рамках торжественной церемонии может пройти презентация новой книги о военной истории России.