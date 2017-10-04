Владимир Познер готов вывести оппозиционера Навального на «чистую воду»
сегодня 12:41
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Об этом известный российский телеведущий заявил на встрече с архангелогородцами, которая проходила накануне в драмтеатре. Публицист готов пригласить Навального к себе на программу «Познер».
В ходе общения телеведущий рассказал северянам
, что слышал про визит Навального
в Архангельск, где оппозиционер выступал на площади Терехина с митингом. Негласный чиновничий запрет на проведение подобных мероприятий Познер считает глупостью и ограничением свободы.
- Он же всего лишь звал людей собраться, а его упекли под арест на 20 суток
. Это разумно? Почему кто-то должен разрешать или запрещать митинги?! Если призывать к насильственному захвату власти, тогда совсем другое дело - наказывать и сажать. Но человек хочет собрать народ и поговорить, например, о ЖКХ и т.д. Одними запретами результатов не достичь, уверен журналист.
Публицист заявил со сцены архангельского драмтеатра, что готов пригласить Алексея Навального к себе на программу, однако в этом случае Первый канал у него такую передачу не купит, потому что подчиняется Кремлю.
- Я не прочь позвать Навального к себе в программу, и пускай люди посмотрят, какой он на самом деле. Пусть увидят эти стеклянные глаза... Боязнь властей открыть окна и двери приводит к таким последствиям, - заявил телеведущий.
Владимир Познер вспомнил один контакт с оппозиционером, когда они встретились в эфире одной из телепрограмм на канале «Дождь» и поделился своими мыслями с архангелогородцами.
«Я ему говорю, что люди, которые стремятся к власти, делятся на две категории: одни любят ее за привилегии, другие, мессии, указывают, как жить другим. Навальный относится ко второму типу, а я не хочу, чтобы он определял, как мне надо жить. На что опозиционер ответил: «Владимир Владимирович, вам понравится».
13:25