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Общество | Главные новости

Владимир Познер выступил со сцены театра в Архангельске против легализации оружия

сегодня 11:03
141 4
Телеведущий Владимир Познер во время визита в Поморье высказал свою позицию относительно недавней стрельбы в Лас-Вегасе. Журналист связывает причины трагедии с легализацией оружия.
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Творческую встречу с архангелогородцами в театре драмы им. Ломоносова известный публицист начал с комментария по поводу стрельбы по гостям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В тот день, по некоторым данным, было убито 59 человек, ранено более 500. Трагедия произошла 2 октября. Из своего гостиничного номера американец расстрелял толпу из 22 тысяч человек. 

- Он застрелился, перед тем как понял, что его возьмут. В номере у него нашли 38 видов огнестрельного оружия. Он их свободно пронес в 10 чемоданах. Получилось, что получилось. Никто не понимает пока причину. Кстати, это нормальный американец. Ему 64 года. Он не служил в армии, не был в полиции, не совершал преступлений, не принадлежит ни к какому движению, - отметил журналист.
 
Трагедию телеведущий связывает с легализацией оружия. В Америке каждый американец имеет право хранить оружие. Это закреплено в Конституции. Познер уверен, что ни одна страна мира от такого рода трагедий не застрахована, в том числе Россия. 
 
- А что, если бы у нас была свободная продажа оружия? Иногда по телевидению смотрю дискуссионные программы. На лицах участников читается страсть, ярость и даже ненависть. Это отражает общее состояние. У нас сегодня страна сильно разделена на "про" и "контра". Слава богу, что в России нет свободной продажи оружия, - заявил со сцены Владимир Познер.
141 4
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Vadimych для kemastreet
04.10.17
12:23
kemastreet, Хотя, пардон. Я про Лас-Вегас...
 
+ 0 -
Vadimych для kemastreet
04.10.17
12:21
kemastreet, Да хрен в такой ситуации отстреляешься. Под кинжальным то огнём Тут для снайпера работа . )
 
+ 0 -
kemastreet
04.10.17
11:40
Булыжник-оружие пролетариата!Уже предлагают лицензировать пневматику,китайски инет-магазины не продают рогатки в РФ...Только цифра,,2"смущает.В Америке население в два раза больше,а убийств и полиции в два раза меньше.Продавайся оружие,мужики с предыдущей новости могли бы отстреляться или быть застреленными,что,по моему,лучше,чем быть зарезанными.
 
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