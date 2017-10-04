Владимир Познер выступил со сцены театра в Архангельске против легализации оружия

Творческую встречу с архангелогородцами в театре драмы им. Ломоносова известный публицист начал с комментария по поводу стрельбы по гостям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В тот день, по некоторым данным, было убито 59 человек, ранено более 500. Трагедия произошла 2 октября. Из своего гостиничного номера американец расстрелял толпу из 22 тысяч человек.- Он застрелился, перед тем как понял, что его возьмут. В номере у него нашли 38 видов огнестрельного оружия. Он их свободно пронес в 10 чемоданах. Получилось, что получилось. Никто не понимает пока причину. Кстати, это нормальный американец. Ему 64 года. Он не служил в армии, не был в полиции, не совершал преступлений, не принадлежит ни к какому движению, - отметил журналист.Трагедию телеведущий связывает с легализацией оружия. В Америке каждый американец имеет право хранить оружие. Это закреплено в Конституции. Познер уверен, что ни одна страна мира от такого рода трагедий не застрахована, в том числе Россия.- А что, если бы у нас была свободная продажа оружия? Иногда по телевидению смотрю дискуссионные программы. На лицах участников читается страсть, ярость и даже ненависть. Это отражает общее состояние. У нас сегодня страна сильно разделена на "про" и "контра". Слава богу, что в России нет свободной продажи оружия, - заявил со сцены Владимир Познер.