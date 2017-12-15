Владимир Путин поздравил Архангельскую область с 80-летием
сегодня 17:22
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Президент страны считает нынешний юбилей – замечательным поводом вспомнить о выдающихся земляках, прославивших страну трудовыми свершениями, научными открытиями и ратными подвигами во имя Отечества.
Владимир Путин в тексте своего обращения, перечислил ключевые преимущества Архангельской области. Он считает, что таковыми являются выгодное географическое положение, уникальные природные ресурсы, всемирно известные памятники истории и культуры.
«Важно, чтобы все богатства региона работали на людей, повышение качества их жизни. Для этого необходимо улучшать инвестиционный климат, активно реализовывать масштабные инновационные проекты в экономике и социальной сфере, совершенствовать транспортную инфраструктуру, наращивать темпы жилищного строительства», - заявил президент.
17:40