Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» судовому слесарю-монтажнику «Производственного объединения «Севмаш» Алексею Иванову.

Уроженец Костромской области Алексей Михайлович Иванов работает на предприятии 43 года. Он внес значительный вклад в создание новых образцов техники для ВМФ России, осуществляя монтаж и испытания общекорабельных и специальных систем гидравлики атомных подводных лодок. С его непосредственным участием построен, испытан и сдан заказчику 21 подводный корабль.

Отметим, что согласно приказу почетное звание присвоено ещё четырем россиянам. Среди них 83-летняя Галина Волчек и 80-летний экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев.