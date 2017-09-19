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Общество | Главные новости

Власти Архангельска добились ускорения работ по обновлению Чумбаровки

сегодня 19:37
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Темпы реконструкции участка проспекта Чумбарова-Лучинского по федеральной программе благоустройства городской среды заметно активизировались. Это произошло после жёсткого разговора руководства муниципалитета с подрядчиком.
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Фото: arhcity.ru
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По словам чиновников, сейчас на объекте трудятся до 15 человек, хотя еще недавно число работников было недостаточно для соблюдения заявленных сроков. Подрядчик уже приступил к укладке тротуарной плитки, отметили в горадминистрации.

Поводом для столь пристального внимания властей к объекту стало отставание от графика, допущенное подрядной организацией - «Строительно-монтажным управлением №2». Чиновники чуть ли не ежедневно инспектируют ход работ, говоря о важности реализации программы с точки зрения дальнейшего финансирования аналогичных городских проектов со стороны федерального центра.

Всего на Чумбаровке необходимо уложить около трёх с половиной тысяч квадратных метров брусчатки. Дневной объём одного рабочего дня, выполняемый бригадой, составляет около 200 квадратных метров. Сможет ли компания выполнить взятые на себя обязательства, покажет время. Известно, что в адрес «СМУ-2» направлен целый ряд претензий. 
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