Власти Архангельска добились ускорения работ по обновлению Чумбаровки
сегодня 19:37
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Темпы реконструкции участка проспекта Чумбарова-Лучинского по федеральной программе благоустройства городской среды заметно активизировались. Это произошло после жёсткого разговора руководства муниципалитета с подрядчиком.
По словам чиновников, сейчас на объекте трудятся до 15 человек, хотя еще недавно число работников было недостаточно для соблюдения заявленных сроков. Подрядчик
уже приступил к укладке тротуарной плитки
, отметили в горадминистрации.
Поводом для столь пристального внимания властей к объекту стало отставание от графика, допущенное подрядной организацией - «Строительно-монтажным управлением №2». Чиновники чуть ли не ежедневно инспектируют ход работ, говоря о важности реализации программы с точки зрения дальнейшего финансирования аналогичных городских проектов со стороны федерального центра.
Всего на Чумбаровке необходимо уложить около трёх с половиной тысяч квадратных метров брусчатки. Дневной объём одного рабочего дня, выполняемый бригадой, составляет около 200 квадратных метров. Сможет ли компания выполнить взятые на себя обязательства, покажет время. Известно, что в адрес «СМУ-2» направлен целый ряд претензий.