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Общество | Главные новости

Власти Архангельска ищут собственников ветхого жилья

сегодня 13:45
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Огромный пласт работы, связанный с реализацией федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, заключается в поиске собственников и заключении с ними соглашений.
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Фото: arhcity.ru

В ветхих домах, которые попали в IV этап программы переселения, зарегистрировано более 400 собственников. Однако многие из них не проживают в квартирах по месту регистрации, более того, выехали за пределы города и региона. Тем не менее, пока из аварийного дома не будет выписан последний житель, муниципалитет не имеет права сносить ветхое строение. Исключение составляют случаи, когда дом представляет угрозу безопасности и жизни горожан.

По каждому из собственников ведется огромная работа: необходимо разыскать человека, проинформировать об условиях переселения, заключить соответствующее соглашение. Собственнику предлагается либо переселение в новостройку с доплатой разницы рыночной стоимости, либо денежная компенсация за имеющееся жилье. Предварительно муниципалитет проводит оценку стоимости жилых помещений собственников

- В настоящее время более чем двумстам собственникам направлены на подписание соглашения. По остальным работа еще ведется. Здесь нужно понимать, что одна квартира зачастую принадлежит нескольким собственникам в определенных долях. И отработать необходимо с каждым. Только теоретически кажется, что реализовать программу переселения просто, если выделены финансы. На практике за кадром остается колоссальный объем работы, который необходимо выполнить четко и в сжатые сроки, - поясняет директор департамента муниципального имущества Михаил Иконников.

В поиске собственников помогают специалисты администраций городских округов: направляются извещения, проводится и поквартирный обход, опрос соседей. Если информацию о жильцах выяснить не удается, то направляются запросы в паспортный стол и полицию. Некоторых граждан, зарегистрированных в ветхих домах Архангельска, удалось найти, например, на Камчатке.

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Власти Архангельска ищут собственников ветхого жилья
Власти Архангельска ищут собственников ветхого жилья
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