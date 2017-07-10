Власти Архангельска взялись за создание мобильного приложения «Активный гражданин»

Обсудить возможности интерактивного взаимодействия с горожанами представителям городской власти, IT-бизнеса и образовательных учреждений удалось в ходе круглого стола.

Заместитель главы Архангельска – руководитель апарата Николай Евменов обозначил готовность Администрации города активизировать работу по внедрению электронных сервисов, позволяющих оперативно решать городские задачи. Уже сейчас ведется разработка мобильного приложения «Активный гражданин», формируется сервис образовательного цифрового кольца, инвестиционного портала и системы паспортизации дорог.

В рамках стратегии импортозамещения муниципальным Центром информационных технологий был разработан уникальный продукт, который позволяет собирать, автоматически анализировать и формировать до 200 параметров отчетности школ и детских садов.

До конца года должен быть доработан и проект, нацеленный на формирование каналов взаимодействия между горожанами и властью: мобильное приложение «Активный гражданин» позволит проводить онлайн-голосование, фиксировать жалобы и отображать реакцию на них, контролировать проблематику, касающуюся деятельности управляющих компаний. Помощь в создании суперсовременного сервиса, построенного с учетом особенностей Архангельска и запросов его жителей, готов оказать Северный (Арктический) федеральный университет.

- Стереотипный, традиционный взгляд на решение проблем в наше время быстрых технологий должен быть пересмотрен. Администрация города нацелена работать на развитие онлайн-сервисов, которые позволяют объединить ресурсы горожан и различных управленческих структур. У нас общая цель – сделать город комфортным для проживания, поэтому взаимосвязь в решении вопросов необходима, - подчеркнул заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов.