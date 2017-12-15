Власти не собираются объединять Архангельскую область и НАО

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, что иногда есть экономическая целесообразность в укрупнении регионов, но подчеркнул, что никаких государственных планов по укрупнению или слиянию регионов нет.«Вопрос слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа абсолютно неактуален. Конечно, время от времени эта тема появляется в информационной повестке. Однако эти всплески не связаны с реальными желаниями или стремлениями людей, жителей области или округа», – сказал Игорь Орлов.