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Общество | Главные новости

Власти не собираются объединять Архангельскую область и НАО

сегодня 17:41
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Губернатор Игорь Орлов назвал вопрос объединения территорий неактуальным, отметив целесообразность реализации совместных проектов.
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Фото: pravdasevera.ru
На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, что иногда есть экономическая целесообразность в укрупнении регионов, но подчеркнул, что никаких государственных планов по укрупнению или слиянию регионов нет.
 
«Вопрос слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа абсолютно неактуален. Конечно, время от времени эта тема появляется в информационной повестке. Однако эти всплески не связаны с реальными желаниями или стремлениями людей, жителей области или округа», – сказал Игорь Орлов.
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