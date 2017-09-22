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Общество | Главные новости

Власти поблагодарили архангельского уфсиновца, оказавшего помощь утопающему юноше

сегодня 12:32
127 0
Сотрудник конвойной службы исправительного ведомства Артем Марков получил за свой гражданский подвиг благодарственное письмо от администрации муниципального образования "Белогорское". Инцидент произошел этим летом в Холмогорском районе.
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Во время купания в реке Пинега начал тонуть 14-летний подросток. Бабушка мальчика стала кричать и звать людей на помощь. Находясь недалеко на дачном участке, ее услышал младший инспектор третьего отдела по конвоированию регионального подразделения ФСИН Артем Марков и сразу же бросился на помощь. Благодаря его смелым и решительным действиям подростка удалось спасти.

Администрация муниципального образования "Белогорское" выразила благодарность руководству Управления по конвоированию за воспитание отзывчивых и умелых сотрудников.

- В момент, когда нужно быстро принять единственное верное решение, не думаешь о страхе и последствиях, была уверенность в собственных силах и в том, что я смогу спасти человека, - прокомментировал свой поступок сам Артем Марков.
Автор: u29
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