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Архангельск: Общество

     

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Власти утвердили график отключения горячей воды в Архангельске

Администрация города утвердила план-график проведения капитальных ремонтов тепловых сетей, подключенных от Архангельской ТЭЦ, в межотопительный период 2017 года и связанных с ними сроков отключения горячего водоснабжения.

С 23 мая начнется плановое отключение горячего водоснабжения по утвержденному администрацией города графику:

23-28 мая: весь город (объекты, запитанные от Архангельской ТЭЦ);

с 5 июня по 12 июня: пр.Обводный канал - ул. Тыко Вылки - ул. Розинга - ул. Гагарина;

с 5 июня по 12 июня: ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный Канал;

с 5 июня по 12 июня: пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Гагарина;

с 5 июня по 12 июня: наб. Северной Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев;

с 5 июня по 19 июня: ул.Гуляева 121, 121 к.1, ул.Кедрова 15, пр-т Никольский, 45, 148, 150, 152, ул. Челюскинцев 1, 3, 3 к.1;

с 12 июня по 19 июня: Соломбальский округ;

с 12 июня по 19 июня: ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул. Суворова – наб. Северной Двины;

с 19 июня по 26 июня: ул. Гагарина – пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Суворова – наб. Северной Двины – ул. Логинова – пр. Обводный Канал (включая пр. Обводный Канал, 76, и пр. Троицкий, 79, 81);

с 26 июня по 3 июля: пр. Обводный Канал (от ул. Гайдара) – ул. Выучейского – ул. Нагорная – ул. Гайдара;

с 26 июня по 3 июля: пр. Обводный Канал (от ул. Логинова) – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов – ул. Логинова (включая Логинова, 24, 24 корп. 1, пр. Обводный Канал, 67);

с 26 июня по 3 июля: пр. Обводный Канал (от ул. Воскресенская) – ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – ул. Воскресенская (кроме пр. Советских Космонавтов, 72);

с 26 июня по 3 июля: ул. Тимме (от ул. Воскресенская) – ул. 23-й Гвардейской Дивизии – ул. Шабалина – ул. Воскресенская.

с 3 июля по 10 июля: ул. Тимме – ул. Урицкого – пр. Обводный Канал – ул. Шабалина – ул. 23-й Гвардейской Дивизии – ул. Тимме – ул. Воскресенская – пр. Дзержинского; 

с 3 июля по 10 июля: ул. Воскресенская – ул. Нагорная – ул. Гагарина – пр. Дзержинского;

с 3 июля по 10 июля: Северный округ;

с 10 июля по 17 июля: от ул. Смольный Буян (четная сторона) до ул. Кооперативной;

с 10 июля по 17 июля: ул. Розы Шаниной – ул. Смольный Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого.

с 10 июля по 17 июля: ул. Павла Усова – пр. Московский – ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая; 

с 17 июля по 24 июля: пр. Дзержинского (четная сторона);

с 17 июля по 24 июля: ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки – пр. Обводный Канал – пр. Дзержинского;

с 17 июля по 24 июля: от ул. Кооперативной до Жаровихи;

с 17 июля по 31 июля: ул.Гагарина 43, 45, 61, ул.Розинга 6;

с 24 июля по 31 июля: Наб. Северной Двины – ул. Воскресенская – пр. Обводный Канал – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов – ул. Логинова до наб. Северной Двины (кроме ул. Логинова, 24, 24 корп.1, пр. Обводный Канал, 67, пр. Троицкий, 79, 81);

с 31 июля по 7 августа: пр. Обводный Канал (от ул. Выучейского) – ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – ул. Выучейского (включая пр. Советских Космонавтов, 72);

с 31 июля по 7 августа: пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) – ул. Розы Люксембург – пр. Новгородский – ул. Выучейского;

с 31 июля по 7 августа: ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30 корп. 1, 2, наб. Северной Двины, 32, корп. 8, пр. Обводный Канал, 13, корп. 3, пер. Водников, 9;

с 7 августа по 14 августа: ул. Выучейского (от пр. Обводный Канал) – ул. Шабалина – пр. Обводный Канал; 

с 7 августа по 14 августа: ул. Розы Люксембург (от пр. Обводный Канал) – пр. Советских Космонавтов – ул. Выучейского – пр. Новгородский – ул. Розы Люксембург – пр. Ломоносова – ул. Выучейского – наб. Северной Двины – ул. Смольный Буян – ул. Розы Шаниной – ул. Урицкого – пр. Обводный Канал (кроме ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1,2, наб. Северной Двины, 32 корп. 8);

с 4 августа по 14 августа: пр. Советских Космонавтов, 36;

с 14 августа по 21 августа: Талажский авиагородок, детская колония;

22 августа: весь город;

23-27 августа: весь город.

  
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просмотров: 346
дата: 03.05.17 | 13:04
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