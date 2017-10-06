Вода появится в кранах всех архангелогородцев к концу рабочего дня

«Водоканал» продолжает работы по восстановлению водоснабжения города после ночного ремонта. Изначально планировалась завершить работы к утру, однако из-за появившихся проблем вода в домах появится лишь к вечеру.

Восстановление водоснабжения Архангельска началось сегодня утром, делалось это на пониженном давлении. У части потребителей вода уже появилась, но в некоторых округах её нет до сих пор. Как сообщил News29 помощник директора «Водоканала» Сергей Пономарев, сейчас рабочие устраняют возникшие проблемы. В месте, где ночью устанавливали задвижку появилась течь. К концу рабочего дня планируется запустить систему в рабочий режим.

Напомним, центральная часть Архангельска была отключена от водоснабжения накануне около семи вечера из-за плановых ремонтных работ. Таким образом, вместо одной ночи вода в кранах некоторых архангелогородцев отсутствовала почти сутки.