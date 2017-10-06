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Общество | Главные новости

Вода появится в кранах всех архангелогородцев к концу рабочего дня

сегодня 16:24
354 3
«Водоканал» продолжает работы по восстановлению водоснабжения города после ночного ремонта. Изначально планировалась завершить работы к утру, однако из-за появившихся проблем вода в домах появится лишь к вечеру.
 >
Фото: Сергей Пономарев
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Восстановление водоснабжения Архангельска началось сегодня утром, делалось это на пониженном давлении. У части потребителей вода уже появилась, но в некоторых округах её нет до сих пор. Как сообщил News29 помощник директора «Водоканала» Сергей Пономарев, сейчас рабочие устраняют возникшие проблемы. В месте, где ночью устанавливали задвижку появилась течь. К концу рабочего дня планируется запустить систему в рабочий режим. 

Напомним, центральная часть Архангельска была отключена от водоснабжения накануне около семи вечера из-за плановых ремонтных работ. Таким образом, вместо одной ночи вода в кранах некоторых архангелогородцев отсутствовала почти сутки. 

354 3
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bathet
06.10.17
17:29
Новость не последняя конечно.
 
+ 0 -
Fialka
06.10.17
17:13
Я так понимаю, ещё не конец...)
 
+ 0 -
Валентина Р.
06.10.17
16:57
Ждём-с
 
+ 0 -
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Вода появится в кранах всех архангелогородцев к концу рабочего дня
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