Водителя зажало в кабине во время ремонта лесовоза на котласской трассе

Поясница мужчины оказалась зажатой между колесом и кабиной «КАМАЗа». Самостоятельно выбраться он не мог.

Инцидент произошел сегодня около часу дня на 15 км автодороги Котлас- Коряжма - И. Подомское вблизи посёлка Вычегодский. Как пояснил пострадавший, он двигался из Коряжмы в сторону Котласа. Ему пришлось вынужденно остановиться в результате поломки.В ходе устранения неисправности водителя зажало не зафиксированной кабиной, самостоятельно выбраться он не смог, по телефону 112 водителю удалось вызвать помощь.Сотрудниками службы спасения мужчина был деблокирован и передан сотрудникам скорой помощи.