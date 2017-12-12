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Общество | Главные новости

Водопроводная вода на юге Поморья не соответствует гигиеническим нормам

сегодня 15:27
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В адрес депутата Облсобрания Юрия Шарова обратился житель Коноши, возмущенный как качеством водопроводной воды, так и частотой ее подачи в квартиры коношан. Роспортебнадзор провел проверку.
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Парламентарий внимательно изучил обращение и направил запрос в управление Роспотребнадзора по Архангельской области с требованием проверить качество воды, подаваемой в сети. Специалисты Вельского территориального отдела взяли предварительные пробы в сетях водопровода. Выяснилось, что водоснабжение осуществляется в штатном режиме - отключения без предупреждения отсутствуют, давление сети нормализовано, улучшены органолептические показатели воды.

Вместе с тем, при лабораторном исследовании воды, отобранной по адресу, указанному в заявлении по ул. Труда в пос. Коноша, установлено, что содержание железа в водопроводной воде превышает в 4 раза предельно допустимый (1,24 мг/дм3 при допустимом 0,3 мг/дм3). Именно повышенное содержание железа в воде при соприкосновении с воздухом окрашивает в коричнево-ржавый цвет водопроводную воду, которая течет в краны коношан.

Как заявил депутат Юрий Шаров, по материалам предварительного исследования, похоже, будет возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде".

- Эта история за последние месяцы уже вторая. Первое обращение поступило из г. Вельска, где водопроводная воды была желтого цвета. Там также ресурсоснабжающая организация была оштрафована на крупную сумму денег. А Вельской районной администрации вынесено предписание решить вопрос качества воды. Мы все понимаем, что ни администрация Вельского района, ни администрация Коношского района самостоятельно этот вопрос решить не сможет, сети изношены, вопрос модернизации - это вопрос очень дорогой. Но мы не можем это не обсуждать и принимать решения об исправлении ошибок, от этого зависит качество жизни жителей области, - заключил Юрий Шаров.
 
Как заявили в пресс-службе парламентария, в ближайшее время будет подготовлен запрос в профильное областное министерство с просьбой о предоставлении информации о состоянии объектов водоснабжения в Архангельской области для ее последующего анализа и принятия решений о создании региональной государственной программы модернизации этой коммунальной инфраструктуры.

А между тем проверка водопроводной воды в Коношском районе продолжается.
Автор: msr
73 0
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