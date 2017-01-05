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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Водопроводные сети Архангельска не выдержали сорокоградусных морозов

В настоящее время на проспекте Новгородский, 41 специалисты «Водоканала» проводят ремонтные работы. Труба не выдержала низких температур и лопнула. В результате без воды остались жители нескольких окрестных домов.
На месте аварии, которая произошла сегодня утром, проводятся земляные работы. Ситуацию осложняют сильные морозы, спецтехника с трудом справляется с промерзшим грунтом. Главная задача коммунальных служб – выкопать приямок и откачать воду.
 
Сейчас в нескольких многоэтажных домах, расположенных в округе, отключено водоснабжение. К слову, аналогичная авария произошла в Соломбальском округе Архангельска. Специалисты «Водоканала» работают над её ликвидацией.

Хлынувшая из поврежденной трубы вода привела к образованию наледи. Риск оказаться в ледовом плену был у десятка машин, припаркованых рядом с местом аварии. Попавших в беду автовладельцев спас водитель внедорожника, который помог отбуксировать обледенелые транспортные средства. 

Видео по теме: ГТРК "Поморье"
 
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просмотров: 12804
дата: 05.01.17 | 15:23
комментариев: 10
видео Видеосопроводжение
25 6
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Комментарии пользователей
Геннадий М. (8)
А если прорвет во время жары, то значит не выдержали жары? Трубу просто прорвало или она была разморожена?
06.01.17
19:31
+
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Саня Ш. (3)
Да это начальство надо проверять еженедельно о проделанной работе!!!Сайт надо специальный создать, чтобы люди видели и могли комментировать качество и сроки выполненных работ.
06.01.17
02:56
+
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Олег Д. (1)
Получается,что трубы с холодной водой вообще не имеют изоляции? Нужно проверить все работы выполненные Водоканалом по замене труб за 3 года хотя бы по документам: заложена в смете укладка теплоизоляции или нет. Опять из нашего с вами кармана будут компенсировать огромные объёмы ушедшей в землю при авариях очищенной холодной воды !?
05.01.17
23:10
+
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