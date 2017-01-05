Архангельск: Общество

фото, видео с места события Водопроводные сети Архангельска не выдержали сорокоградусных морозов В настоящее время на проспекте Новгородский, 41 специалисты «Водоканала» проводят ремонтные работы. Труба не выдержала низких температур и лопнула. В результате без воды остались жители нескольких окрестных домов.



Сейчас в нескольких многоэтажных домах, расположенных в округе,



Хлынувшая из поврежденной трубы вода привела к образованию наледи. Риск оказаться в ледовом плену был у десятка машин, припаркованых рядом с местом аварии. Попавших в беду автовладельцев спас водитель внедорожника, который помог отбуксировать обледенелые транспортные средства.



Видео по теме: ГТРК "Поморье" На месте аварии , которая произошла сегодня утром, проводятся земляные работы. Ситуацию осложняют сильные морозы , спецтехника с трудом справляется с промерзшим грунтом. Главная задача коммунальных служб – выкопать приямок и откачать воду.Сейчас в нескольких многоэтажных домах, расположенных в округе, отключено водоснабжение . К слову, аналогичная авария произошла в Соломбальском округе Архангельска. Специалисты «Водоканала» работают над её ликвидацией.Хлынувшая из поврежденной трубы вода привела к образованию наледи. Риск оказаться в ледовом плену был у десятка машин, припаркованых рядом с местом аварии. Попавших в беду автовладельцев спас водитель внедорожника, который помог отбуксировать обледенелые транспортные средства. версия для печати 12804

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