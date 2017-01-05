На месте аварии
, которая произошла сегодня утром, проводятся земляные работы. Ситуацию осложняют сильные морозы
, спецтехника с трудом справляется с промерзшим грунтом. Главная задача коммунальных служб – выкопать приямок и откачать воду.
Сейчас в нескольких многоэтажных домах, расположенных в округе, отключено водоснабжение
. К слову, аналогичная авария произошла в Соломбальском округе Архангельска. Специалисты «Водоканала» работают над её ликвидацией.
Хлынувшая из поврежденной трубы вода привела к образованию наледи. Риск оказаться в ледовом плену был у десятка машин, припаркованых рядом с местом аварии. Попавших в беду автовладельцев спас водитель внедорожника, который помог отбуксировать обледенелые транспортные средства.
Видео по теме: ГТРК "Поморье"
19:31
02:56
23:10