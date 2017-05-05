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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Военные, кадеты и юнги пройдут маршем по Архангельску 9 мая

В торжественном параде примут участие около 500 военнослужащих, представителей силовых структур и учащихся. Это подразделения пограничных войск, ПВО, Беломорской военно-морской базы, региональных управлений МЧС, УФСИН, службы судебных приставов.

К ним традиционно присоединятся курсанты Арктического морского института и воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса. Впервые в общем парадном строю пройдут ученики Архангельской средней школы Соловецких юнг и юнармейцы. Кроме того, в марш-параде будут участвовать два женских расчёта – судебных приставов и кадетов.

9 мая 15 парадных расчётов промаршируют по площади Мира и набережной Северной Двины до ул. Карла Маркса и далее по Троицкому проспекту.

Празднование Дня Победы в Архангельске начнётся в 11:00 с возложения цветов к монументам военной истории и продолжится на площади Мира в 12:00 торжественным митингом, куда приглашены более 100 ветеранов-участников Великой Отечественной войны.

Одной из оригинальных задумок мероприятия станет «ожившая» фигура солдата Монумента Победы. «Крепче камня только память» – таков лейтмотив монолога бойца в исполнении в исполнении актёра Архангельского театра драмы Ивана Братушева.

В 13:00, после завершения митинга и марш-парада, стартует знаковая для россиян акция «Бессмертный полк», в которой только в Архангельске по предварительной информации примут участие от 12 до 15 тысяч человек.

Колонны «Бессмертного полка» пройдут по Троицкому проспекту от ул. Карла Маркса до ул. Воскресенской и далее по набережной Северной Двины. Завершится шествие у Вечного огня церемониалом коленопреклонения перед знаменем Победы и оружейными залпами.

Также в День Победы северян ждёт народное гуляние на площади Мира, обширная культурная программа, а в 22:00 – праздничный салют.


 

  
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просмотров: 82
дата: 05.05.17 | 13:34
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