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Общество | Главные новости

Военные учения накроют Северодвинск дымовой завесой

сегодня 12:58
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Беломорская военно-морская база в рамках проводимой тренировки сегодня с 15:00 до 16:00 планирует постановку дымовой завесы на территории порта.
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Фото: severpost.ru

Сегодня состоятся мероприятия оперативной и боевой подготовки, при которых возможны применения средств аэрозольной маскировки сил Беломорской ВМБ, предприятий ОСК и Северодвинска, - сообщили в пресс-службе горадминистрации. 

Северодвинцев просят предупредить о мероприятии своих пожилых родственников, чтобы они не волновались.

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Vadimych
05.10.17
13:23
Несуны навострили уши :)
 
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Военные учения накроют Северодвинск дымовой завесой
Военные учения накроют Северодвинск дымовой завесой
Беломорская военно-морская база в рамках проводимой тренировки сегодня с 15:00 до 16:00 планирует постановку дымовой завесы на территории порта.
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