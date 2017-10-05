Военные учения накроют Северодвинск дымовой завесой
сегодня 12:58
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Беломорская военно-морская база в рамках проводимой тренировки сегодня с 15:00 до 16:00 планирует постановку дымовой завесы на территории порта.
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05 октября, четверг 14:13
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Сегодня состоятся мероприятия оперативной и боевой подготовки, при которых возможны применения средств аэрозольной маскировки сил Беломорской ВМБ, предприятий ОСК и Северодвинска, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Северодвинцев просят предупредить о мероприятии своих пожилых родственников, чтобы они не волновались.
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13:23