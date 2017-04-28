Архангельск: Общество

фото, видео с места события Вокалисты городов воинской славы споют на Поклонной горе 7 мая в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве пройдет гала-концерт I Всероссийского слета – конкурса патриотической песни Союза городов воинской славы «Я – патриот России!». Организаторами Слета-конкурса являются Союз городов воинской славы, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и мэрия города Грозного. 7 мая в рамках гала-концерта перед зрителями выступят конкурсанты – победители фестивалей патриотической песни из 30 городов воинской славы. Почетный член жюри – Народный артист России Лев Лещенко. Председатель жюри – Народный артист РСФСР, Народный артист республики Татарстан – Ренат Ибрагимов. 8 и 9 мая победители слета-конкурса выступят на знаковых площадках столицы и станут участниками Всероссийской линейки памяти «Помним. Гордимся. Храним», возложения цветов к памятному знаку «Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы» на Поклонной горе. версия для печати просмотров: 9

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