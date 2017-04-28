Организаторами Слета-конкурса являются Союз городов воинской славы, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и мэрия города Грозного.
7 мая в рамках гала-концерта перед зрителями выступят конкурсанты – победители фестивалей патриотической песни из 30 городов воинской славы. Почетный член жюри – Народный артист России Лев Лещенко. Председатель жюри – Народный артист РСФСР, Народный артист республики Татарстан – Ренат Ибрагимов.
8 и 9 мая победители слета-конкурса выступят на знаковых площадках столицы и станут участниками Всероссийской линейки памяти «Помним. Гордимся. Храним», возложения цветов к памятному знаку «Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы» на Поклонной горе.