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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Воровством винтов с могил лётчиков на Кегострове занимались местные жители

Вандалами оказались два молодых человека. Один из них - несовершеннолетний, а его старший товарищ уже был судим за совершение имущественных преступлений.

В начале 2017 года родственники похороненных на кегостровском кладбище лётчиков обнаружили, что с могил пропали винты, которые служили памятниками.

В ходе следствия стало известно, что хулиганы выломали лопасти ещё в декабре 2016 года. Для этого они несколько раз приезжали на кладбище. Заявление в полицию поступило в январе 2017 года, к этому времени юные вандалы уже успели распилить лопасти, вывезти с острова и сдать в пункты приема металлолома.

Таким образом хулиганы успели осквернить более 20 могил. Точное количество станет ясно в ходе дальнейших следственных действий.

По словам самих вандалов, надгробия привлекли их внимания, потому что лопасти сделаны из цветного металла, за который можно выручить деньги.

Как сообщили в пресс-службе областного полицейского ведомства, кроме двух пойманных мужчин к преступлению могут быть причастны ещё несколько человек. Уголовное дело было возбуждено по факту надругательства над местами захоронений, но в дальнейшем может быть переквалифицировано на более тяжкое.

  
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дата: 07.02.17 | 13:15
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