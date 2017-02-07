Вандалами оказались два молодых человека. Один из них - несовершеннолетний, а его старший товарищ уже был судим за совершение имущественных преступлений.

В начале 2017 года родственники похороненных на кегостровском кладбище лётчиков обнаружили, что с могил пропали винты, которые служили памятниками.

В ходе следствия стало известно, что хулиганы выломали лопасти ещё в декабре 2016 года. Для этого они несколько раз приезжали на кладбище. Заявление в полицию поступило в январе 2017 года, к этому времени юные вандалы уже успели распилить лопасти, вывезти с острова и сдать в пункты приема металлолома.

Таким образом хулиганы успели осквернить более 20 могил. Точное количество станет ясно в ходе дальнейших следственных действий.

По словам самих вандалов, надгробия привлекли их внимания, потому что лопасти сделаны из цветного металла, за который можно выручить деньги.

Как сообщили в пресс-службе областного полицейского ведомства, кроме двух пойманных мужчин к преступлению могут быть причастны ещё несколько человек. Уголовное дело было возбуждено по факту надругательства над местами захоронений, но в дальнейшем может быть переквалифицировано на более тяжкое.