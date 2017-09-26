Воскресный митинг в Архангельске с участием Навального пройдет под покровом тьмы
вчера 23:58
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1 октября в Архангельск намерен приехать оппозиционер Алексей Навальный. Его выступление местные чиновники перенесли с центра города в Соломбалу на площадь Терехина. Изменили не только место, но и время встречи.
По словам руководителя архангельского штаба Алексея Навального Дмитрия Томатина, властям было предложено несколько центровых мест: площадь Мира, Профсоюзов, площадка рядом с кинотеатром «Мир», территория за Петровским парком. Однако администрация отказалась их согласовывать и предложила организаторам место на периферии - в округе Майская Горка. Это место активистов не устроило, и они остановились на площади Терехина в Соломбале.
- Своё пожелание мы направили в администрацию. Предложено было и время проведения митинга: утреннее или дневное. В мэрии с нашим мнением не посчитались и перенесли акцию на вечер. Я ответил им отказом. Примечательно, что получив от властей информацию о переносе времени, осталась без ответа просьба об изменении места проведения митинга. Получается, что "добро" на площадь Терехина окзалось в подвешанном состоянии, - рассказал News29 детали процесса согласований сторонник Навального.
В итоге все неясности утряслись, оппозиционеры согласились на условия властей, те в свою очередь одобрили Соломбалу, которая, к слову, уже фигурировала в "оппозиционных сводках"
.
Со слов Томатина, 1 октября площадь Терехина перекроют в целях безопасности. На митинг будут организованы три отдельных входа. Сейчас оргмоменты находятся на этапе согласований. Планируется, что Навальный выйдет к архангелогородцам в шесть часов вечера.
Мы попросили главу штаба архангельских оппозиционеров прокомментировать видеоролик-компромат
на самого себя, который появился накануне в сети, на что активист ответил следующее:
- Там все ложь и доводы на основе общедоступной информации. Упоминаются какие-то уголовники, я таких людей не знаю. Штабистов среди этих людей нет. Никаких криминальных элементов и наркоманов в штабе у нас нет. По поводу моих личных убеждений к ЛГБТ, то я не испытываю к этому особой симпатии - я женат. К внешности цепляются, я это не комментирую. Что касается финансов, то денежные средства я его получаю в таком же объеме как и все координаторы.