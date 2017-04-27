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Архангельск: Общество

     

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Воспитанники архангельской колонии получили «путевку в жизнь»

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии в поселке Талаги, приняли участие в проекте «Путевка в жизнь - 2017».

Данный проект реализуется МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с Федеральной службой исполнения наказаний России с 2011 года. Ежегодно воспитанники колоний для несовершеннолетних имеют возможность участия в олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях на всероссийском уровне.

В этом году 16 архангельских воспитанников колонии подготовили свои работы по шести общеобразовательным предметам олимпиады  школьников  «Ломоносов», которая проходит в рамках проекта. Самыми популярными  дисциплинами стали математика и история, в каждой из них наш регион представят по четыре подростка. На суд жюри отправились две работы по химии, две по русскому языку и три по экологии. Попробовать свои силы решился и один воспитанник в олимпиаде по литературе, ему было необходимо написать творческую работу - эссе на произведение школьной программы.

Как отмечают педагоги, участие в подобных испытаниях требует от ребят не только знаний, но и нестандартного мышления. Неоднократно работы подростков Архангельской воспитательной колонии отмечались жюри и занимали призовые места.

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автор: u29
просмотров: 64
дата: 27.04.17 | 10:52
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