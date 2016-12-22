наверх
Новости Архангельска
22 декабря, четверг 16:35
$61.64
64.61
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
21.12.16
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
108
21.12.16
Заявители оценили качество предоставления услуг в многофункциональных центрах
90
21.12.16
«Педагогический дебют - 2016»
85
19.12.16
7 хитов по СУПЕРценам в магазине «Лес и Дом»
82
21.12.16
Безопасность горожан в период новогодних и рождественских праздников превыше всего
82
21.12.16
Для держателей карт Банка УРАЛСИБ увеличен лимит снятия наличных в банкоматах ВТБ24
74
21.12.16
Двери Dariano на выставке Dubai World Trade Centre
73
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Восстановленный «донской генералиссимус» передаёт привет архангельскому Сталину

В эту субботу архангельские коммунисты планируют торжественно представить монумент Иосифу Сталину горожанам. Событие приурочено ко дню рождения генералиссимуса. Накануне подобный памятник открыли в Ростовской области.
Памятник ростовские активисты называют необычным. Скульптуру Сталина спрятали от фашистов во время Великой Отечественной войны в колодец. После войны этот бюст долгое время считался утерянным. Памятник обнаружили совсем недавно во время сельскохозяйственных работ.
 
Реставрация бюста длилась больше года, а его открытие было приурочено к 137-летию со дня рождения Сталина. Финансировался проект на народные средства.
 
Как сообщил руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков: «Мы привыкли видеть Сталина в погонах, со звездой Героя Советского Союза. Здесь же он довоенного образца, где Сталин еще молодой, в таком вот повседневном кителе, без наград. Он даже интереснее с исторической точки зрения».
 
Архангельские активисты в свою очередь не сомневаются в художественной ценности «поморского» монумента: «Такого изображения Сталина еще не было. Воротничок его шинели слегка отогнут, будто его колышет ветер, а сам Сталин недвижим, не сгибается. Теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник – символ, призванный сплотить российский народ», - подчеркивает депутат архангельской Гордумы от КПРФ Александр Афанасьев.
 
На открытие памятника в Ростовской области пришли 200 человек. На «Встречу с товарищем Сталиным в Архангельске» местные коммунисты ожидают около 300 гостей-соратников.

По словам инициаторов мероприятия, ростовские активисты в курсе об установке бюста «вождю всех народов» в столице Поморья, они поддерживают архангельских коммунистов и передают им эстафету.
 
 Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"
  
версия для печати
  
просмотров: 383
дата: 22.12.16 | 12:17
комментариев: 19
видео Видеосопроводжение
0 1
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Vadimych (10)
"Донской генералиссимус"-это звание такое? Аффтарам кавычки бы поправить. :)
22.12.16
13:56
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Александр А. (1)
А вот не надо ерничать, Сталин при всей не однозначности Личность ! его будут помнить в отличии от автора всегда. Уж если существует центр эльцина пропившего Державу, то почему не может быть бюста человеку стоявшему во главе государства когда решался вопрос быть или не быть всем нам как нации ? А кому история не интересна обойдите мимо за два квартала. Пишу не из-за любви к Вождю, а ради исторической справедливости.
22.12.16
13:11
+
показать 16  		 на стену ВК | твитнуть | ответить   +2
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2016 News29.ru все права защищены