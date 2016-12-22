Памятник ростовские активисты называют необычным. Скульптуру Сталина спрятали от фашистов во время Великой Отечественной войны в колодец. После войны этот бюст долгое время считался утерянным. Памятник обнаружили совсем недавно во время сельскохозяйственных работ.
Реставрация бюста длилась больше года, а его открытие было приурочено к 137-летию со дня рождения Сталина. Финансировался проект на народные средства.
Как сообщил руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков: «Мы привыкли видеть Сталина в погонах, со звездой Героя Советского Союза. Здесь же он довоенного образца, где Сталин еще молодой, в таком вот повседневном кителе, без наград. Он даже интереснее с исторической точки зрения».
Архангельские активисты в свою очередь не сомневаются в художественной ценности «поморского» монумента: «Такого изображения Сталина еще не было. Воротничок его шинели слегка отогнут, будто его колышет ветер, а сам Сталин недвижим, не сгибается. Теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник – символ, призванный сплотить российский народ», - подчеркивает депутат архангельской Гордумы от КПРФ Александр Афанасьев.
На открытие памятника в Ростовской области пришли 200 человек. На «Встречу с товарищем Сталиным в Архангельске»
местные коммунисты ожидают около 300 гостей-соратников
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По словам инициаторов мероприятия, ростовские активисты в курсе об установке бюста «вождю всех народов» в столице Поморья, они поддерживают архангельских коммунистов и передают им эстафету.
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