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Общество | Главные новости

Возмущенным жителям архангельского левобережья вернули 15-ый маршрут

сегодня 17:23
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С сегодняшнего дня возобновляется работа автобусов маршрута №15у. При этом по условиям нового контракта по просьбам горожан маршрут стал длиннее, благодаря чему жители Бакарицы смогут добираться на нём до городской больницы №4.
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Фото: mtdata.ru
По информации департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, 26 сентября по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на обслуживание муниципального маршрута №15у с индивидуальным предпринимателем Андреем Николаевым.
 
Согласно контракту, со 2 октября движение автобусов по маршруту осуществляется по новой схеме от морского-речного вокзала до улицы Нахимова (остановочный пункт «Райсовет») с заездом на остров Краснофлотский и к городской больнице №4 на ул. Дачная. Ежедневно по будним дням по маршруту предусмотрено выполнение 6 рейсов. 
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Центры микрозаймов покинут остановки общественного транспорта в Архангельске
Общество | Новости раздела
 
Возмущенным жителям архангельского левобережья вернули 15-ый маршрут
Возмущенным жителям архангельского левобережья вернули 15-ый маршрут
С сегодняшнего дня возобновляется работа автобусов маршрута №15у. При этом по условиям нового контракта по просьбам горожан маршрут стал длиннее, благодаря чему жители Бакарицы смогут добираться на нём до городской больницы №4.
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