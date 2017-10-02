Возмущенным жителям архангельского левобережья вернули 15-ый маршрут

С сегодняшнего дня возобновляется работа автобусов маршрута №15у. При этом по условиям нового контракта по просьбам горожан маршрут стал длиннее, благодаря чему жители Бакарицы смогут добираться на нём до городской больницы №4.

По информации департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, 26 сентября по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на обслуживание муниципального маршрута №15у с индивидуальным предпринимателем Андреем Николаевым.Согласно контракту, со 2 октября движение автобусов по маршруту осуществляется по новой схеме от морского-речного вокзала до улицы Нахимова (остановочный пункт «Райсовет») с заездом на остров Краснофлотский и к городской больнице №4 на ул. Дачная. Ежедневно по будним дням по маршруту предусмотрено выполнение 6 рейсов.