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Общество | Главные новости

Врач северодвинской горбольницы ответит перед законом за «левые» больничные

сегодня 10:53
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Медработник Первой городской больницы Северодвинска брал от 3 до 10 тысяч рублей за оформление листков нетрудоспособности с заведомо ложными сведениями о диагнозах пациентов.
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Уже зафиксировано три эпизода преступных действий со стороны врача, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства совершения противоправных действий, проводятся допросы, производится сбор и закрепление доказательственной базы. 

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