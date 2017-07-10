Врач северодвинской горбольницы ответит перед законом за «левые» больничные
сегодня 10:53
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Медработник Первой городской больницы Северодвинска брал от 3 до 10 тысяч рублей за оформление листков нетрудоспособности с заведомо ложными сведениями о диагнозах пациентов.
Уже зафиксировано три эпизода преступных действий со стороны врача, возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства совершения противоправных действий, проводятся допросы, производится сбор и закрепление доказательственной базы.