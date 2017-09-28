Вторая роботехническая олимпиада архангельских школьников пройдет в Северодвинске
сегодня 18:33
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Обучающиеся 1-11 классов Архангельской области смогут принять участие во II открытой олимпиаде по робототехнике, которая состоится в городе корабелов 21 октября.
Отличительная особенность олимпиады - интерактивность. Ребятам в формате соревнования будет предложено пройти интересное путешествие: от демонстрации знаний теоретических основ робототехники до умения конструировать и программировать реального робота. Закончится олимпиада соревнованиями готовых роботов. Она пройдет в трёх возрастных категориях и будет состоять из нескольких этапов.
Первый этап – теоретический, он включает вопросы по основам конструирования, управления роботом, элементы теории автоматического управления (регуляторы для управления мотором, следования по линии, выход из лабиринта и т.д.). Второй подразумевает практические навыки по сборке робота по его трёхмерной модели. Последний этап – соревновательный. По суммарным баллам за выполненные задания выстроится рейтинг, который и определит победителей.
Желающие поучаствовать в робототехнической олимпиаде могут до 19 октября заполнить заявку на
сайте мероприятия. Здесь же работает форум, посвящённый вопросам проведения. Сами соревнования будут проходить в Северодвинске по адресу: проспект Труда, дом 7б.