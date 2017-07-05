Вторую в России операцию по установке бионического глаза проведут осенью

В Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России впервые провели операцию по установке ретинальных имплантов. Вторую операцию планируют провести в том же учреждении осенью этого года.

Хирургическая бригада под руководством профессора Христо Тахчиди провела четырёхчасовую операцию по установке ретинального импланта (бионического глаза). Пациент — 58-летний слепоглухой из Челябинска. Через две-три недели после операции планируется подключение высокотехнологичного комплекса и начало реабилитационного этапа, в ходе которого слепой пациент будет учиться самостоятельно ориентироваться у себя дома и в незнакомой обстановке.

Операцию провели за счёт средств общества слепоглухих «Соединение», который планировал оплатить два таких хирургических вмешательства. Вторая операция пройдёт также на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России.

Как рассказал Христо Тахчиди, установить бионический глаза следующему пациенту планируют осенью. В центре уже выбирают пациента.

— Процесс отбора был достаточно большой, кандидаты определены, сейчас нужно детально рассмотреть и определить одного пациента, — говорит Тахчиди. По его словам, временной интервал между операциями связан с отпускным периодом и необходимостью проследить послеоперационный период первого пациента.

Первая операция была запланирована на май текущего года. Христо Тахчиди объясняет, что задержка по срокам произошла из-за решения организационных вопросов, связанных с ввозом изделия в Россию, получением разрешений, - сообщают «Архангельские известия».

Операция проведена в рамках проекта по восстановлению зрения слепоглухим пациентам. Цель проекта — внедрить в России новый хирургический метод по установке ретинальных имплантов. Механизм состоит из очков с миниатюрной видеокамерой, блока обработки видеосигнала (БОВ) и электростимулятора — ретинального имплантата с 60 электродами. Камера захватывает окружающие сцены, которые передаются в БОВ. Далее сигнал обрабатывается и возвращается в очки, где посредством беспроводной связи отправляется на электродную решетку, имплантированную на сетчатку и генерирующую небольшие электрические импульсы, стимулирующие оставшиеся функциональные нейроны сетчатки.

В рамках проекта планируют разработать метод отбора пациентов и их подготовки, сопровождения в ходе операции и реабилитации. Также в планах разработать методику обучения врачебного и сопровождающего персонала и интерактивный тренажёр для обучения по протезированию зрительных органов.