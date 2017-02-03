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Архангельск: Общество

     

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Выбор участка для строительства мусороперерабатывающего комплекса выберут горожане

Площадки для диалога с населением будут организовывать архангельские власти. А специалисты расскажут людям обо всех элементах планируемой системы, а также соберут мнения и предложения жителей.
Как сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, региональная власть продолжает работу по созданию межмуниципальной системы переработки и утилизации отходов для Архангельского промышленного узла.
 
Напомним, в эту систему  войдут один крупный полигон, мусоросортировочный (перерабатывающий) комплекс и мусороперегрузочные станции.
 
— Строительство мусороперерабатывающего комплекса позволит не только решить проблему утилизации отходов на территории Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района, но и обеспечит организацию новых рабочих мест, привлечёт значительный объём инвестиций, увеличит налоговый потенциал Поморья и будет способствовать развитию инфраструктуры, – отметил Константин Доронин.
 
Проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов, в обязательном порядке пройдёт государственную экологическую экспертизу.
 
— В составе этой документации обязательно будут представлены материалы общественных слушаний с жителями и заинтересованными организациями, – подчеркнул министр.
 
Площадки для диалога с населением будут организовывать местные власти. А специалисты расскажут людям обо всех элементах планируемой системы, а также соберут мнения и предложения жителей.
 
Константин Доронин акцентировал внимание, что система должна быть создана со строжайшим соблюдением всех требований строительного, природоохранного, санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства России.
 
— Также отмечу, что при создании системы будут использованы самые современные инженерно-технические решения, разработанные при участии ведущих европейских консультантов и успешно реализованные в ряде регионов страны, – сказал министр. – Поэтому никаких запахов и иных негативных воздействий на окружающую среду, которыми грешат старые свалки, быть просто не может.
 
В качестве места размещения межмуниципальной системы планируется участок в районе Рикасихи. Он отвечает всем требованиям законодательства, предъявляемым к размещению полигонов: относится к землям промышленного назначения; на территории отсутствуют водные объекты, береговые полосы, прибрежные и водоохранные зоны и иные объекты, где размещение полигонов запрещено.
 
Этот участок значится в проекте территориальной схемы обращения с отходами. Но отметим, на сегодняшний день документ не утверждён – схема будет рассмотрена на заседании регионального правительства.
 
Окончательное решение по выбору места размещения межмуниципальной системы участка в районе Рикасихи также не принято. Этот вопрос будет обсуждаться в режиме открытого диалога с участием всех заинтересованных сторон.
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автор: dvinalander
просмотров: 131
дата: 03.02.17 | 15:10
комментариев: 1
0 1
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Комментарии пользователей
PrizraK (1)
Участок для строительства мусороперерабатывающего комбината должны выбирать не горожане, а специалисты. Я так подозреваю, что министр (опасаясь собственной некомпетентности) перекладывает ответственность за решение на чужие плечи.
03.02.17
15:55
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