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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Выпавший в Пинежском районе красный снег не опасен для человека

В начале февраля в селе Сура на крышах сразу нескольких домов появился снег красного цвета. Обеспокоенные местные жители сразу забили тревогу. Пробы талой воды срочно отправили в Архангельск на экспертизу.

В столице региона исследованием жидкости занялись специалисты Центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" в САФУ. По словам ученых, в пробах были найдены три вещества, которые продуцируют некоторые виды грибов, также они встречаются в хне и грецком орехе. Из-за них снег и окрасился в красный цвет. Исследователи подчеркнули, что природный краситель безвреден для человека и не используются в промышленности.

Пока загадкой остаётся только, почему красный оттенок приобрел не весь снег. Выяснить это ученые планируют в ближайшее время.

Напомним, что в конце августа 2016 года в Пинежском районе упала ступень ракеты. Затем в этих местах произошла загадочная массовая гибель рыбы.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

 

  
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просмотров: 118
дата: 16.02.17 | 14:28
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Коля Т. (1)
Ну да.У нас теперь ничего не опасно,пока какая-нибудь железка с н***а башку не упадёт.И то скажут,что нехер было в это время по улице шататься.
16.02.17
14:35
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