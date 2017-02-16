В начале февраля в селе Сура на крышах сразу нескольких домов появился снег красного цвета. Обеспокоенные местные жители сразу забили тревогу. Пробы талой воды срочно отправили в Архангельск на экспертизу.

В столице региона исследованием жидкости занялись специалисты Центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" в САФУ. По словам ученых, в пробах были найдены три вещества, которые продуцируют некоторые виды грибов, также они встречаются в хне и грецком орехе. Из-за них снег и окрасился в красный цвет. Исследователи подчеркнули, что природный краситель безвреден для человека и не используются в промышленности.

Пока загадкой остаётся только, почему красный оттенок приобрел не весь снег. Выяснить это ученые планируют в ближайшее время.

Напомним, что в конце августа 2016 года в Пинежском районе упала ступень ракеты. Затем в этих местах произошла загадочная массовая гибель рыбы.



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