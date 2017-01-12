1 февраля 2017 года завершается приём заявлений от одиннадцатиклассников на участие в итоговой аттестационной кампании.

Школьники должны представить в свои учебные заведения список с выбранными государственными экзаменами. Заявления также могут написать и выпускники прошлых лет, которые решили пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить ранее показанные результаты.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявлений должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Дети-инвалиды представляют справки, подтверждающие наличие серьёзных проблем со здоровьем. Это позволит по необходимости увеличить для них время экзамена или выделить отдельную специально оборудованную аудиторию.

Что касается непосредственно выпускного марафона, то его обязательными экзаменами являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Впрочем, уже на этой стадии у ребят есть выбор, поскольку «царицу наук» можно сдавать в базовом или профильном вариантах, а можно заявиться на оба экзамена сразу.

Остальные предметы сдаются участниками по выбору. Оценки на этих экзаменах, как правило, необходимы тем, кто решил продолжить обучение в вузах.

Подчеркнем, необходимо предельно внимательно отнестись к выбору ещё и потому, что поменять предмет для сдачи ЕГЭ возможно только по заключению региональной государственной экзаменационной комиссии. Это достаточно непростая процедура.

По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией выпускников школ Поморья, можно обращаться на специальную «горячую линию», которая открыта в министерстве образования и науки Архангельской области. Звонки принимаются в рабочее время по телефону: 8 (8182) 285-585.