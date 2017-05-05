Архангельск: Общество

фото, видео с места события Выпускников школ призывают использовать официальную информацию при подготовке к ЕГЭ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ призывает выпускников школ, педагогов и родителей использовать при подготовке к госэкзаменам только официальные источники информации.



Прежде всего стоит обратить внимание на официальный информационный



Информация о содержании контрольных измерительных материалов ЕГЭ и о том, какие задания могут встретиться выпускникам, размещена на



На этом же портале в помощь школьникам создан



Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измерительных материалов ЕГЭ. Они также размещены на

Тренировочные ресурсы и пособия авторов, не имеющие отношения к Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Федеральному институту педагогических измерений (ФИПИ), не гарантируют наличия в них достоверной информации о заданиях, которые могут встретиться на ЕГЭ 2017 года.Прежде всего стоит обратить внимание на официальный информационный портал единого государственного экзамена и сайт Рособрнадзора. Именно на этих интернет-ресурсах в первую очередь публикуется информация, которая посвящена итоговой аттестационной кампании: порядок проведения экзаменов, расписание, сроки выдачи результатов, ответы на часто задаваемые вопросы.Информация о содержании контрольных измерительных материалов ЕГЭ и о том, какие задания могут встретиться выпускникам, размещена на сайте Федерального института педагогических измерений. Дело в том, что именно его специалисты разрабатывают экзаменационные материалы для выпускных испытаний.На этом же портале в помощь школьникам создан Открытый банк заданий ЕГЭ . Он содержит более 40 тысяч вариантов, которые используются при составлении контрольных измерительных материалов.Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измерительных материалов ЕГЭ. Они также размещены на сайте Федерального института педагогических измерений. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minobr просмотров: 71

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