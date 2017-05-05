Тренировочные ресурсы и пособия авторов, не имеющие отношения к Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Федеральному институту педагогических измерений (ФИПИ), не гарантируют наличия в них достоверной информации о заданиях, которые могут встретиться на ЕГЭ 2017 года.
Прежде всего стоит обратить внимание на официальный информационный
портал единого государственного экзамена и
сайт Рособрнадзора. Именно на этих интернет-ресурсах в первую очередь публикуется информация, которая посвящена итоговой аттестационной кампании: порядок проведения экзаменов, расписание, сроки выдачи результатов, ответы на часто задаваемые вопросы.
Информация о содержании контрольных измерительных материалов ЕГЭ и о том, какие задания могут встретиться выпускникам, размещена на
сайте Федерального института педагогических измерений. Дело в том, что именно его специалисты разрабатывают экзаменационные материалы для выпускных испытаний.
На этом же портале в помощь школьникам создан Открытый банк заданий ЕГЭ
. Он содержит более 40 тысяч вариантов, которые используются при составлении контрольных измерительных материалов.
Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измерительных материалов ЕГЭ. Они также размещены на
сайте Федерального института педагогических измерений.