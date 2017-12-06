У высокопоставленного ненецкого полицейского нашли дома боеприпасы и «жучки»
вчера 12:23
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В квартире заместителя начальника дорожной полиции в Нарьян-Маре были обнаружены неучтенные патроны от пистолета Макарова, а также несколько прослушивающих устройств.
В отношении высокопоставленного сотрудника окружного ГИБДД возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
Все изъятые из квартиры предметы направлены на соответствующие экспертизы. Проводится следствие, - сообщили в региональном управления ФСБ России по Архангельской области.
15:02