18 февраля на фасаде концертного зала на площади Ленина, 1 торжественно откроют вывеску «Дом народного творчества». По этому случаю будет организован праздник дня рождения Домового и выставка-продажа сувениров северных мастериц.

Народный мастер России Злата Ушакова представит изделия северного вязания. По её мнению, северные орнаменты намного технологичнее и богаче по рисунку и цвету прославленных скандинавских и ирландских.

Мукосольки – магниты и удивительную глиняную игрушку можно будет увидеть у народного мастера Нины Власихиной.

Вкусные и красочные козули – настоящее произведение северного пряничного искусства представят Юлия Онучина и Людмила Цешинская. Дочь известного «козульных дел мастера» Татьяны Онучиной Юлия уверена, что козули должны оставаться ручной работой.



В 14:00 начнется концерт-презентация «День домового», где выступят юные и признанные таланты Поморья.