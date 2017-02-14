Народный мастер России Злата Ушакова представит изделия северного вязания. По её мнению, северные орнаменты намного технологичнее и богаче по рисунку и цвету прославленных скандинавских и ирландских.
Мукосольки – магниты и удивительную глиняную игрушку можно будет увидеть у народного мастера Нины Власихиной.
Вкусные и красочные козули – настоящее произведение северного пряничного искусства представят Юлия Онучина и Людмила Цешинская. Дочь известного «козульных дел мастера» Татьяны Онучиной Юлия уверена, что козули должны оставаться ручной работой.
В 14:00 начнется концерт-презентация «День домового», где выступят юные и признанные таланты Поморья.