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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Выстреливший в спину незнакомцу онежский депутат отделался «условкой»

Два года ограничения свободы и штраф в 80 тысяч рублей получил депутат Акберов Расул Джупу оглы. В ходе пьяных разборок у кафе перепивший народный избранник едва не выстрелил в голову жителю Онеги из своего «травмата», ранив затем в спину.
Чуть позднее, когда молодой человек уже отходил от крыльца заведения в надежде прекратить зашедший далеко конфликт, Акберов все-таки произвел выстрел в спину своему оппоненту из газо-шумового пистолета. В результате мужчина получил легкое ранение. 

Пьяная разборка, произошедшая в мае прошлого года и едва не завершившаяся трагедией, привела районного депутата на скамью подсудимых. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Акберова будет рассмотрен на ближайшей сессии депутатов Онежского муниципального района.
 
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просмотров: 216
дата: 31.01.17 | 18:19
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
fantazer (2)
"Не 6рат ты мне ........." © И не земляк это точно.
31.01.17
18:35
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Vadimych (1)
Джупу-оглы явно не земляк онежанину. 26 бакинских комиссаров ему земляки.
31.01.17
18:26
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