Два года ограничения свободы и штраф в 80 тысяч рублей получил депутат Акберов Расул Джупу оглы. В ходе пьяных разборок у кафе перепивший народный избранник едва не выстрелил в голову жителю Онеги из своего «травмата», ранив затем в спину.

Чуть позднее, когда молодой человек уже отходил от крыльца заведения в надежде прекратить зашедший далеко конфликт, Акберов все-таки произвел выстрел в спину своему оппоненту из газо-шумового пистолета. В результате мужчина получил легкое ранение.



Пьяная разборка, произошедшая в мае прошлого года и едва не завершившаяся трагедией, привела районного депутата на скамью подсудимых.



Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Акберова будет рассмотрен на ближайшей сессии депутатов Онежского муниципального района .